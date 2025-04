Mészáros könyvvizsgálója tűnt fel a Matolcsy-kör MBH-s cégeiben

Két nappal azután, hogy Matolcsy Györgyöt Varga Mihály váltotta a jegybankelnöki székben és néhány nappal azelőtt, hogy az MNB körüli botrány elkezdett mélyülni, új könyvvizsgálót jelölt ki két, az MBH Bankban tulajdonos cég. Ezt a meglepő és jelentős kinevezzést a G7 írta meg két nappal ezelőtt, de eddig nem nagy figyelmet kapott.

A dolog jelentőségéhez elég néhány dolgot összefoglalni: Az MBH Bankban – bár Mészáros-bankként ismert – 23 százalékban a Matolcsy-kör is tulajdonos három cégen keresztül, ahogy erről nemrég a Válasz Online is írt.

Matolcsy György jegybankelnök távozása után hirtelen mindenki a fejére csapott, az Állami Számvevőszék feljelentést tett az MNB-s alapítvány gazdálkodása miatt, a rendőrség hűtlen kezelés gyanújával indított nyomozást, a fideszesek pedig próbálnak úgy tenni, mintha most szembesülnének azzal, hogy az alapítvány működésével baj lehetett - pedig 9 éve mindent megtettek azért, hogy még kevésbé legyen átlátható a rendszer.

Magyarul úgy tűnt, végérvényesen megromlott a NER és a Matolcsy-kör viszonya. Ugyanakkor szárnyra kaptak azok a találgatások, miszerint valamiféle megállapodás köttethetett Orbánékkal arról, hogy az egykori jegybankelnök és fia érdekeltségei átkerülhetnek a megbízható oligarchák kezébe. Emiatt jelentős a G7 által feltárt fejlemény.

photo_camera Matolcsy György és Orbán Viktor 2024 novemberében. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

A Matolcsy-kör 23 százalékát az MBH Bankban három cég birtokolja. Ezek közül most kettő, a Hungary Apex és a Pinnacle Asset Zrt. jelölte ki új könyvvizsgálóját. Ahogy a G7 is emlékeztet, az ilyen menet közben történő könyvvizsgálói kinevezések gyakran valamilyen zavart jeleznek. Az pedig beszédes, hogy a vizsgálatra kijelölt cég nem más, mint a Quercus Audit RB Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. A kibontást meghagyjuk az eredeti cikknek, összefoglalásul kijelenthető, a Quercus tulajdonképpen a Mészáros-csoport házi könyvvizsgálója. Több tucat Mészáros-cégnek, magántőkealapnak és egyéb szervezetnek dolgoznak. Sőt, a Matolcsy-féle cégeknél megbízott konkrét könyvvizsgáló (tehát maga a személy, aki az ellenőrzést végzi) korábban a Takarékbank Zrt. felügyelőbizottságának is a tagja volt.

A három Matolcsy-féle cég közel 75 millió, darabonként jelenleg 5700 forintot érő részvénnyel rendelkezik az MBH bankban. Ennek a pakettnek az értéke pedig még az elmúlt napok jelentős értékvesztése után is több mint 420 milliárd forint.