Miért nyit saját magáról elnevezett galériát az olimpiai ezüstérmes fideszes politikus 14 éves, néhol csodagyereknek nevezett lánya a Falk Miksa utcában?

photo_camera Jellegzetes részlet egy Sávolt-festményből

„Hány ember kell egy csodagyerekhez?”

Valamiért ez a kérdés jut eszembe, miután megtettem tíz lépést a Bodó Galériában a hétvégén megnyílt Sávolt Karolina-kiállításon. Sávolt miatt motoroztam ugyan ide, a Falk Miksa utcába, de amikor elindultam, szégyenszemre igazából nem is tudtam, hogy kiállítása van a Bodóban.

Eredetileg azt akartam csak lecsekkolni, hogy igaz-e a hír, miszerint a sajtóban 3 éve festőzseni/csodagyerekként emlegetett, de még ma is csak 14 éves kislány, úgyis mint Szabó Tünde olimpiai ezüstérmes ex-sportállamtitkár, fideszes parlamenti képviselő, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos gyermeke, rövidesen saját, önmagáról elnevezett galériát nyit Budapest egyik legdrágább környékének patinás galériás utcájában, a hetes szám alatt.

Mármint tudtam, hogy a hír igaz, de annyira hihetetlennek tűnt, hogy a saját szememmel akartam látni a Falk Miksa és a Markó sarkán nyíló bejáratot. Tényleg ott volt, a leendő Gallery & Showroom ráadásul nem is kicsi, hiszen a CarolynArtra keresztelt galériának négy kirakata nyílik a Falkra. A róla elnevezett galériát persze nem ő maga nyitja, hiszen egy 14 éves gimnazistáról van szó, a helyet egy Szabó Tünde és a nagylánya, Karolina nővére tulajdonában lévő cég üzemelteti.

photo_camera Május 1-én nyit a saját galéria.

Már idefelé gurulva láttam, hogy akkora mázlim van, hogy két sarokkal innen a Nagykörút felé, a Bodóban egyből meg is tekinthetem a friss Sávolt-termést. A 14 éves Karolina ide visszajár, hiszen 2022 áprilisában - 11 éves korában - itt nyílt az első önálló kiállítása is és azóta minden évben volt itt megnyitója. Én pedig élőben még sosem láttam egy munkáját sem.

Sávolt nemcsak koraérett, de autodidakta is: az elérhető interjúk alapján egyetlen mestere volt a festészetben, az internet. Erről beszélt például 11-12 évesen Csisztu Zsuzsának ebben az interjúban. Mint a nővérétől most megtudtam, továbbra sincs mestere/művésztanára és jelenleg úgy gondolja, hogy nem is lesz neki. Akit csodagyereknek mondanak, az definíció szerint mindig kicsit furcsa, vagyis más, mint a többiek. Pont ettől csodagyerek. De Sávolt azon belül is speciális eset.

Alig fedezte ugyanis fel a családja a különleges képességeit, komplett pénztermelő infrastruktúrát építettek ki az akkor még csak 12 éves kislány köré. De a sztoriban van egy további csavar is: a nővére, Evelyn, aki egyben a menedzsere is, a 444-nek telefonon elmesélte, hogy az esetleges papírforma ellenére nem a szülők, hanem az akkor 12 éves Karolina ötlete volt a galéria, illetve az, hogy a munkáit a legkülönbözőbb ajándéktárgyakra printelve tegyék elérhetővé.

A róla elnevezett céget, a Carolyart Kft.-t is 12 éves korában, 2022 októberében alapította a cégadatok szerint az anyja és a nővére. És a cégnek már abban az évben, vagyis az év végig hátralévő rövid idő alatt volt egymillió forint bevétele, a kislány művészetében rejlő anyagi lehetőségek kiaknázása azonnal meg is kezdődött. Weboldalán, a carolynarts.com-on azonnal komoly webáruházat hoztak létre, ahol a Wayback Machine tanúsága szerint már 2023-ban majdnem annyi Sávolt Karolina-motívumokkal díszített emléktárgyat árultak, mint egy kisebb Picasso-múzeum shopjában.

Éppen 13 éves lett, de már kaphatók voltak az ő jellegzetes kolibrijaival és egyéb motívumaival díszített hűtőmágnesek, noteszek, könyvjelzők, hajgumik, zsebkendők, selyemkendők, férfi nyakkendők és kendőösszefogó díszgyűrűk. A művész még mindig nincs 15 éves, de a shop mára tovább bővült. Árulnak már a festményeinek motívumaival díszített díszpárnahuzatokat 18 990 forintért, neszeszereket 12 990-ért, több lett a kiegészítő is és nemsokára jönnek a tornazsákok. Maga a nemsokára megnyitó galéria is erősnek ígérkezik mörcsben, a festmények és nyomatok mellett ugyanis „exkluzív” selyemkendőket és egyéb termékeket is ígérnek.

Lukács Evelyn a 444-nek azt mesélte, hogy mindez a húga saját ötlete volt és a család csak az álmai fizikai megvalósításában segítette. A nővér szerint Karolina azt szerette volna elérni ezzel, hogy azok is megvehessék a munkáit valamilyen formában és jóval olcsóbban, akiknek nem telne magukra a festményekre. Márpedig mindjárt ki fog derülni, hogy ilyen potenciális vásárlóból jó sok lehet.

Az is a korábban említett, 2022 őszén készült Csisztu Zsuzsa-interjúból derült ki, hogy Sávoltot már 12 évesen egy olyan kiállításra szervezték be Dubajban, ahol az anyja elmondása szerint „kivetítették pár képét, mint a Van Gogh-éit.” Szóval attól nem félt sem a család, sem ő maga, hogy a különleges rajzkészségű gyerek már ilyen fiatalon közel kerül az immerzív giccshatárhoz.

Így alakítottam galériában sosem járt naiv milliomost