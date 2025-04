Nem vicces, amit a kutyapárti tüntetésen mondtak a drogról, írja a drogügyi kormánybiztos

„A kutyapárt viccnek indult, de ez a felszólítás már egyáltalán nem vicces, sőt, nem is viccnek szánta a felszólaló politikus” – írja Horváth Laci nevű Facebook-oldalán Horváth László fideszes országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

Közzétesz ugyanis egy 12 másodperces videót, amiben Terdik Roland, a párt kommunikációs vezetője azt mondja a szombati kutyapárti: „ha úgy tartja kedvetek, és megtehetitek, akkor próbáljátok ki rendszeresen a marihuánát”, majd látványosan hatásszünetet tart.

Horváth azt írja, hogy szerinte ezt nem is viccnek szánta a felszólaló politikus, és bár ők olyasfajta emberek, akik a jó viccen tudnak nevetni, „de ha komolyra fordítják a szót, akkor a reakciót is komolyra kell venni”. A fideszes politikus egy kommentben még hozzáteszi, hogy a jelenlévőket a Pride mellett a marihuána legalizálásáért szervezett április 20-i tüntetésükre is hívták, „szerintem ez nagyon nincs rendben. Viccen kívül.”