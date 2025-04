Peti, most legyen nagy pofád! – üzente az elvileg független KSH szóvivőjeként dolgozó volt fideszes képviselő

Egy KSH-s álláshirdetés, majd egy Lukács evangéliumából származó idézet után – és egy másik keresztény, virágvasárnapról szóló poszt előtt, tehát mondhatni, egy bibliai fasírtban – posztolta ki a Facebookjára szombaton késő este Ozsváth Kálmán a fideszes médiában „titokzatos AI-előadóként” emlegetett Wellor által készített Kollár Kinga (Hazaáruló mix) című Youtube-videót. A poszthoz egyetlen mondatot fűzött, a dalból kiemelt „Peti, most legyen nagy pofád!” sort (mondjuk vessző nélkül, de sokkal több felkiáltójellel).

Ozsváth politikai véleménynyilvánítása annak ellenére figyelemreméltó, hogy egy korábbi, a múlt nyári önkormányzati választáson vesztes fideszes önkormányzati képviselőről, a Fidelitas volt szóvivőjéről az Echo Tv egykori munkatársáról van szó. Ő ugyanis jelenleg, tavaly ősz óta az elvben szakmailag független kormányzati főhivatalként működő központi költségvetési szervnél, a Központi Statisztikai Hivatalnál dolgozók szóvivőként. A kinevezéséről szóló közleményben a KSH azt írta, hogy feladata többek között támogatni „a pontos és hiteles statisztikai adatok közvetítését”, de a közleményben szó volt „a legmagasabb szintű szakmai normák szerint” történő munkavégzésről.

A KSH-szóvivő legmagasabb szintű szakmai normák szerinti Facebook-posztja – a legkorszerűbb elvek alapján készült, talán ma a kontinensen nincs is ilyen, csak Angliában – egyébként csupán néhány nappal azután jelent meg, hogy a KSH szakmai is hitelességébe vetett bizalom is komolyan megrendült. Egy április elején megjelent cikkben ugyanis különös statisztikai anomáliát tárt a TÁRKI kutatója, Gábos András és az ELTE statisztikusa, Tátrai Annamária: a KSH jelentései szerint mintha 2017 után zuhanásnak indult volna a szegénységi küszöb alatt élők száma Magyarországon, és éppen a küszöbérték fölötti jövedelmi sávban koncentrálódtak volna hirtelen tömegek. Az esetről a Qubitban itt írtunk bővebben.

A Facebook-bejegyzést kiszúró 24.hu megjegyzi: nem Ozsváth az első állami hivatalnok, aki hasonló stílusban kommunikál a Facebookon. Márciusban ugyanis Sulyok Tamás államfő kommunikációs igazgatója, Szántó Georgina posztolt poloskás képet „az összevissza hazudozó Telexről”. Láthatóan Ozsváthot sem zavarja az, hogy politikai állásfoglalást tett, vasárnap ugyanis a borítóképét is lecserélte egy fideszes-cöfös fotóra.