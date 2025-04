Putyinék legújabb magyarázata szerint valójában Biden miatt nem lehet béke

Miután Putyin elnök pénteken Szentpéterváron találkozott Steve Witkoff különmegbízottal, a Kreml vasárnap azt közölte, hogy nagyon jól haladnak a tárgyalások Donald Trump amerikai elnök csapatával. Azonban túl korai azonnali eredményeket várni, mivel az előző elnök, Joe Biden idején nagy súlyos károk érték az orosz-amerikai kapcsolatokat, írja a Reuters.

Trump, aki szeretné, ha béketeremtőként emlékeznének rá, többször is kijelentette, hogy véget akar vetni a három évig tartó ukrajnai háború vérfürdőjének, amit a kormánya most az Egyesült Államok és Oroszország közötti konfliktusnak tekint, Moszkva álláspontját visszhangozva.

A Putyin-Witkoff megbeszélés után Trump szombaton azt mondta, hogy a háború befejezését célzó tárgyalások rendben zajlanak, de – szabadfordításban visszaadva a néha nehezen követhető elnöki gondolatmenetet – „van egy pont, amikor vagy felállsz, vagy bekussolsz” („there’s a point at which you just have to either put up or shut up”). Ezt vélhetően úgy értette, hogy van egy határ, amin nem lehet túlmenni, azon túl már nem lehet engedni a nyugati (amerikai) álláspontból.

„Minden nagyon jól megy. De természetesen lehetetlen azonnali eredményre számítani” – ezt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője mondta az orosz állami televízióban. Amikor a Moszkva és Washington közötti kapcsolatok helyzetének eltérő megítéléseiről kérdezték, akkor tette hozzá, hogy az előző elnök túl sok kárt okozott.

A már említett Witkoff-Putyin megbeszélés az orosz állami hírügynökség szerint pénteken több mint négy órán át tartott, míg ezzel egyidejűleg Trump már sürgette az oroszokat, hogy haladjanak már („get moving”). Peszkov szerint viszont a kapcsolatok helyreállítása „komoly és fáradságos” feladat, „több munkát, több időt igényel”.