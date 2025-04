Trump vámjai a felpörgő hadiipart is arcon rúgják

A Felszabadítás Napján bevezetett, majd ideiglenesen bizonyos esetekben felfüggesztet vám-saga az amerikai fegyveripart is nehéz helyzetbe hozza, a potenciális késések mellett drágulásra is számítanak a szakértők.

Az amerikai fegyveripar nem a Felszabadítás Napján szembesült először a vámokkal. Trumpék már az elnök beiktatása előtt elsősorban olyan kulcsfontosságú ágazatokra összpontosítottak a vám-ügyi brainstormingok során, amelyeket vissza akarnak vinni az Egyesült Államokba. Ezek közé tartozik a védelmi ipari ellátási lánc (az acélra, vasra, alumíniumra és rézre kivetett vámok révén), a kritikus orvosi ellátás (fecskendők, tűk, injekciós üvegek és gyógyszeripari anyagok) és az energiatermelés (akkumulátorok, ritkaföldfém-ásványok és még napelemek is). Az amerikai elnök ugyanis a vámokat második ciklusa központi elemeként kezeli, gazdasági, diplomáciai és bevándorlási kérdésekben is befolyásoló tényezőnek tekinti őket.

photo_camera Trump és a vámlista Fotó: ANDREW LEYDEN/NurPhoto via AFP

Az amerikai elnök már 2025. február 10-én aláírta az acél- és alumíniumimportra 25 százalékos vámot kivető rendeleteket. Ez két olyan nyersanyag, amelyet szinte minden fegyver gyártásához használnak, és ami az Egyesült Államokban oly fontos kézi- és lőfegyveripart is érinti. A vámok együttesen vagy külön-külön is jelentős nyomást gyakorolhatnak a fegyveriparra, megemelve a fegyverek és a kapcsolódó kiegészítők árát egy olyan időszakban, amikor az amerikai lőfegyvereladások csökkenőfélben vannak, és az infláció hatásait amúgy is érzik a vásárlók.

A globális ellátási láncok a kukába kerülnek?

A Pentagon hosszú évtizedeken át építgette és szépítgette saját igényei alapján azokat a globális ellátási láncokat, amiket most a Trump által Felszabadítás Napjának nevezett, április 2-án bejelentett, majd utána ideiglenesen így vagy úgy felfüggesztett vámok fel fognak kavarni. Ha más miatt nem is, a bizonytalansági faktor megnövekedése miatt mindenképp. Az amerikai vámprogram az eredeti formájában mindenképp megdrágította volna az amerikai fegyverek gyártását is, beleértve azokat a nemzetközi összefogásban fejlesztett fegyverekét is, amiket az USA valódi riválisa, Kína ellenében építgetnek. Ilyen például az Egyesült Királysággal és Ausztráliával közösen fejlesztett tengeralattjáró-projekt is. Most az elnök 75 ország esetében kilencven napra felfüggesztette a giga-vámokat, de az iparág főszereplőinek kisagyában valószínűleg ott maradt a kérdés, mikor változik ez meg.