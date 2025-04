300 000 forintra bírságolta a bíró a fideszes Bánki Eriket a túlárazott pécsi buszbeszerzés tárgyalásán

Hétfőn lett volna Bánki Erik fideszes parlamenti képviselő tanúkihallgatása a Szekszárdi Törvényszéken a Volvogate-ügyben (az esetet a per idén februári újraindulásakor ebben a cikkben mutattuk be részletesen), ám a politikus ezúttal sem jelent meg a bíróságon, holott ez már a második időpontja volt.

Bánki egy pénteken, munkaidő után küldött, Kocsis Máté frakcióvezető által aláírt kimentési kérelemmel akarta igazolni a távollétét, ám azt az eljáró bíró, Bertaldó András nem fogadta el. Bánkinak már egy korábbi időpontra is volt idézése tanúkihallgatásra a túlárazott pécsi buszbeszerzés miatt folyó perben, akkor külföldi utazás miatt mentette ki magát. Azt még elfogadta a bíróság, miután igazolni tudta, hogy az utazását az idézés átvétele előtt szervezte meg.

photo_camera Bertaldó András bíró Fotó: Haász János

Most viszont azt mondta Bertaldó András, hogy a kimentést most nem tudták alapos okkal indokolni: Bánkit délelőtt 9-re idézték tanúkihallgatásra, a plenáris parlamenti ülés viszont csak délután egykor kezdődik, míg a Bánki által vezetett gazdasági bizottság kedden ülésezik. A bíró szerint

a bejelentés időpontja és tartalma is elfogadhatatlan,

ezért az igazolási kérelmet elutasította, és a fideszes politikust 300 000 forint rendbírsággal sújtotta, mondván: a mentelmi jog miatt kényszerintézkedést vele szemben nem lehet alkalmazni. Emellett elrendelte, hogy május 5-én jelenjen meg tanúkihallgatáson, különben már 1 millió forintos rendbírságot fog kapni.

Bánki három éve a Kaposvári Törvényszéken már tett tanúvallomást a Volvogate-perben, ami azért indult, mert 2015-ben, a fideszes Páva Zsolt polgármestersége idején a pécsi önkormányzat cége, Tüke Busz Zrt. az eredeti ajánlatnál több százmillió forinttal drágábban vásárolt használt Volvo-buszokat úgy, hogy a vádirat szerint az árkülönbözet egy, a beszerzésben érdemi munkát nem végző közvetítőcégnél csapódott le. Az eljárás első fokon egyszer már lezárult, de a Pécsi Ítélőtábla újratárgyalást rendelt el.

Bánki Erik tanúkihallgatása azért ígérkezett figyelemreméltónak, mert bár a fideszes politikus nem vádlott, a neve újra és újra felbukkan az ügyben. A korábbi I. rendű vádlott – aki még az elsőfokú ítélethirdetés előtt elhunyt – egy vallomásában például azt mondta, hogy a buszbeszerzés idején a cégvezetés, de maga az önkormányzat is Csizi Péter (volt alpolgármester és parlamenti képviselő) és Bánki befolyása alatt állt, illetve hogy Bánki hozzájárulása nélkül semmi nem történhetett akkor Baranya megyében.

Amikor Girán Jánost, a város 2014-2016 közötti fideszes alpolgármesterét erről kérdezték a Szekszárdi Ítélőtáblán most folyó perben, ő azt felelte: „Sok mindenben kellett egyeztetni Bánki úrral (...) Sok olyan dolog volt, mert ő nem csak egy képviselő, hanem regionális pártigazgatói tisztsége is volt, amikor az ő szerepvállalása is felmerült”, illetve hogy „nem tudom, a buszbeszerzéshez konkrétan kötődött-e vagy sem, de tudom, hogy sok olyan döntési helyzet volt, ami az ő segítségével ment tovább”.

photo_camera Bánki Erik 2023 őszén Fotó: Németh Dániel/444

De Bánki számos közvetett szálon is kapcsolódott az ügyhöz:

a városvezetésnek gazdasági tanácsokat adó és a buszok hollandiai szemléjén is részt vett Madár Péter a tanúvallomásában elismerte, hogy Bánki Erik unokatestvére, és bár erről nem beszélt, a cégnyilvántartási adatok igazolják, hogy 2004 tavaszától a 2023. januári végelszámolásig közös cégük is volt Bábamad néven;

maga Madár mondta azt, hogy Páva Zsolt városvezetői korszakában rendszeresen voltak olyan nem nyilvános stábülések, amelyeken a polgármester, az alpolgármesterek, valamint országgyűlési képviselők, „Csizi úr, Bánki úr is általában jelen volt”, és legalább egy ilyenen „egész biztos, hogy tárgyaltak” a buszbeszerzésről;

Bánki egy korábban rejtegetett német cégének, a Zeta Services GmbH-nak az ügyvezetője az a Patzek Endre volt, akit a perben III. rendű vádlottként már korábban elítéltek pénzmosás miatt, és aki annak a thaiföldi székhelyű Taki Company Ltd nevű gazdasági társaságnak a képviselője volt, amely számlájára a IV. rendű vádlott 550 000 eurót utalt, és aki – mint arra a Pécsi Ítélőtábla végzése rámutat – a nyomozati iratok szerint ebben az időszakban 52 480 900 forintot utalt át a Zeta számlájára.

Ez utóbbi tranzakcióról Bánki tavaly nyáron azt állította: „Egyetlen eurócent sem érkezett a nevezett személytől a céghez! Hasonló nagyságrendű átutalás sem történt, amit összekeverhettek volna. Nem tudom, hogy honnan és ki adta ezt az információt, de nyilvánvalóan hazugság”. (Az állítás egyébként a Pécsi Ítélőtábla végzésének 21. oldalán szerepelt.) Patzek egyébként szintén nem jelent meg korábban tanúvallomást tenni, akkor azonnali rendőri elővezettetésről döntött Bertaldó András, de a rendőrök nem találták meg a hivatalos lakcímén.

Ami biztos: a Zeta Services GmbH mérlegfőösszege a német cégnyilvántartás szerint megugrott 2016-ban, az előző évi 1 615 688 euró után 2 502 331 euró lett. Az 55 százalékos növekedés mellett az is figyelemreméltó, hogy a következő években már a közelében sem jártak ennek, 1,8 millió fölé csak egyetlen évben mentek. És az is biztos, hogy mint tavaly nyáron a Népszava megírta: igen furának tűnt Bánki és Patzek párosa, miután utóbbi „üzleti karrierjét Magyarországon bedőlt cégek övezik”, és volt közös vállalkozása a pesti éjszakában „Turek” néven ismert Alex U.-val (vagy D. Alexszel).