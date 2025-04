Bármilyen kamu adattal ki lehet tölteni a Tisza Párt ellen indult petíciót

Kamu adatokkal is alá lehet írni a Kocsis Máté által népszerűsített petíciót, a rendszer kitalált nevet, nem létező e-mail címeket és fiktív lakcímeket is gond nélkül befogad – írta Bogos Csaba youtuber, újságíró, aki pár órája tesztelte a rendszert.

A petíció Kollár Kinga tiszás EP-képviselő nyilatkozatára épül, ennek apropóján követelik távozásukat a közéletből. Ezt a Nemzeti Ellenállás Mozgalom indította, a mögötte lévő nonprofit Kft. Apáti Bencéé, aki fel is szólalt a szombati tüntetésen.

Bogos szerint így „bárki, bármennyi kamu aláírást generálhat, és utána diadalittasan lehet kommunikálni, hogy több százezren követelik, hogy az árulók tűnjenek el a közéletből”.

Azt írta, ez nem társadalmi akarat, hanem egy adatellenőrzés nélküli akció, „amit még Pókember is aláírhatna – sőt, valószínűleg már egy zebracsorda is megtette. Ha ennyire könnyű visszaélni vele, akkor ez nem népi támogatás, hanem egy digitális maszkabál.”

Kipróbáltuk, és hétfő délután fél ötkor is ugyanilyen hibás volt az oldal, teljesen fiktív e-mail címeket is fel tudtunk vinni – a fiktívet úgy értve, hogy a @ után bármit be lehet írni, és azt is simán beveszi a rendszer.

photo_camera Ezeket a kamuadatokat vittük fel Fotó: nem.hu

Pár másodperc után megjött a visszaigazoló üzenet:

Az aláírók listáját nem látni.

Írtunk Apáti Bencének, hogy miért ilyen a rendszer, mikor akarják javítani és mi értelme így a petíciónak, ha válaszol, a cikket frissítjük.