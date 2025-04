Kalapáccsal támadt volna a demokrata kormányzóra a férfi, aki felgyújtotta a hivatalos kormányzói rezidenciát

A rendőrség szerint kalapáccsal támadt volna Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzóra az otthonában az a férfi, akit letartóztattak a kormányzói kastély felgyújtása miatt. A 38 éves Cody Balmert gyilkossági kísérlettel, terrorizmussal, gyújtogatással és súlyos testi sértéssel vádolják, írja a BBC. A hatóságok szerint a férfi Molotov-koktélokat használt a tűz gyújtásához.

A demokrata kormányzó, a felesége, négy gyermeke, a vendégeik és a munkatársak tartózkodtak az épületben, ők sértetlenül megúszták az esetet, de a kormányzói rezidencia súlyosan megrongálódott.

photo_camera A pennysylvaniai kormányzói rezidencia a tűz után Fotó: KYLE MAZZA/Anadolu via AFP

A rendőrség jelentése szerint Balmer, egy harrisburgi lakos körülbelül egy órát sétált el otthonától, áthatolt a kerítésen, kalapáccsal betört két ablakot, és helyi idő szerint vasárnap 01:30 körül felgyújtotta az épületet. Hogy mi volt az indíték, arra még nem derült fény.

Cody Balmer édesanyja, Christie Balmer a CBS-nek mondta el, hogy fia mentális betegségekkel küzd, és nemrég hagyta abba a pszichiátriai gyógyszerek szedését. „Tehát elmebeteg volt, abbahagyta a gyógyszereit, és ez történt” – mondta.

A hatóságok rábukkantak egy Facebook-fiókra is, amely a gyanúsított nevével megegyező személyé, egyezik a tartózkodási hely és más személyes adatok is. Ezen számos olyan bejegyzést találtak, amelyben bírálta a férfi a volt demokrata elnököt, Joe Bident, és kigyúnyolta a republikánus Donald Trump támogatóit is. Több tucatnyi mém és vicc között olyan bejegyzéseket is találtak, amelyek összeesküvés-elméletekről, fegyverekről és politikai erőszakról szóltak.

A vasárnapi sajtótájékoztatón Shapiro azt mondta, hogy nyilvánvalóan érzelmileg megviselték a történteknek. „Nem hagyom, hogy csapdába ejtsen az a gondolat, amit valaki ránk próbált erőltetni azzal, hogy ilyen támadást indított ellenünk tegnap éjjel” – mondta az újságíróknak.