Hídtól a Várig, percről percre

Még mindig a gyülekezési törvény módosítása miatt.

Ezt Orbán Viktor miniszerelnök még a február végi évértékelőjén vezette fel, amikor arról beszélt: „a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével. Kidobott pénz és idő”.

A kormánypártok valóban nem tétlenkedtek, március 17-én be is nyújtották a törvénymódosító javaslatot, amiről aztán rohamtempóban, már másnap szavaztak is a képviselők. Így tehát március 18-án 136 igennel és 27 nemmel, tartózkodás nélkül szavazta meg az Országgyűlés a Pride betiltására vonatkozó törvénymódosító javaslatot, ami a gyermekek védelmére hivatkozva korlátozza a gyülekezési jogot.

A törvénymódosító értelmében tilos minden olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért. Az indoklás szerint azért volt erre szükség, mert „így biztosítható, hogy Magyarország területén csak olyan gyűlés legyen megtartható, amely tekintettel van a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való jogára. ”

Aki tehát ilyen gyűlést tart vagy azon részt vesz, szabálysértést követ el, és pénzbírság szabható ki rá, „amelyet adók módjára behajtandó köztartozásként kell végrehajtani, az így befolyt összeget pedig a gyermekvédelem céljaira kell fordítani”. Külön aggályos, hogy a hatóságok arcképelemző eszközökkel azonosíthatják a szabálysértőket.

A tiltakozás még a szavazás napján elkezdődött, akkor még csak a Kossuth téren néhány beszéddel, majd egy egy órás, gyakorló blokáddal, akkor a Margit híd hídfőjét foglalták el a demonstrálók. A következő héten már a Ferenciek terén gyűltek össze a tüntetők, innen pedig az este során eljutottak az Erzsébet, a Szabadság, a Petőfi és a Margit hídhoz is, amelyeket hosszabb-rövidebb időre elfoglaltak. A következő héten már az Erzsébet hídon kezdődött a tüntetés, innen spricceltek szét a Momentum vezetésével a demonstrálók, hogy egy-egy órára blokkolják a másik három hidat is, ezek közül egyedül a Szabadság hídon volt kisebb tuszakodás a rendőrökkel. A múlt héten Hadházy már hajnali 4 óráig tervezte a demonstrációt, ami azonban késve kezdődött (ennek oka az volt, hogy a rendőrség a színpad építésére rövid időt engedélyezett csak), a beszédek viszont hosszúra nyúltak, és még hideg is volt, így viszont este 8 óra magasságában sokan elkezdtek hazafelé szállingózni. Néhány százan még így is elgyalogoltak előbb a Szabadság-, majd onnan a Petőfi híd irányába (percről percre tudósításunk a múlt heti megmozdulásról itt olvasható vissza).