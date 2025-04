Levették Rogánt a szankciós listáról

Az USA levette Orbán Viktor egyik miniszterét, Rogán Antalt az amerikai szankciós listáról – derült ki az amerikai pénzügyminisztérium honlapjáról, aminek a listáján már nincs rajta Rogán.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antal korrupció miatt januárban, még Donald Trump beiktatása előtt került fel az USA szankciós listájára. A magyar kormány ezt David Pressman akkori – éppen leköszönő – amerikai nagykövet bosszújának tudta be, és azóta azt mondták, Rogán hamar le fog kerülni a hírhedt Glomag-listáról, amire többek között szervkereskedőknek műtő pakisztáni sebész, szerb fegyverkereskedő és korrumpáló izraeli bányamilliárdos is felkerült már.

Pressman sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Rogán a magyarországi rendszerszintű közkorrupcióban játszott vezető szerepe miatt került a listára, amiért különféle hatalmi pozíciókban gazdagította magát és a pártjához hűsége személyeket. Pressman szerint a magas rangú magyar kormányzati tisztviselők túl sokáig használták hatalmi pozíciójukat önmaguk és családjuk gazdagítására, jelentős forrásokat mozgattak így privát számlákra. Pressman úgy fogalmazott, Rogán ennek a korrupciós rendszernek az elsődleges tervezője, megvalósítója és haszonélvezője.

Az amerikai nagykövetség akkor azt üzente: „Arra bátorítjuk azokat, akik üzleti kapcsolatban állnak Rogán Antal miniszterrel, számos meghatalmazottjával, az általa de facto ellenőrzött szervezetekkel és azokkal, amelyekből hasznot húz, hogy gondosan vizsgálják felül tevékenységüket.” A VSquare április elején arról írt, hogy utolérték az amerikai szankciók Rogánt, akit emiatt kulcsfontosságú területektől fosztottak meg a kormányban.

Szijjártó Péter a nap folyamán telefonon beszélt Marco Rubióval, de a külgazdasági és külügyminiszter az erről szóló beszámolójában nem említette, hogy az amerikai külügyminiszterrel említették volna a Rogán-ügyet, most viszont videóban jelentette be, hogy az amerikai pénzügyminisztérium mostani lépése „világosan bizonyítja” azt, hogy „más szelek fújnak Washingtonban”. (via Reuters)