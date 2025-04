Nem az a kérdés, hogy csökkentik-e az Európában állomásozó amerikai katonák számát, hanem az, hogy mikor és mennyivel

Az amerikai védelmi minisztériumban továbbra is fontolgatják a csapataik európai jelenlétének csökkentését, ami akár 10 ezer katona kivonását is jelentheti Kelet-Európából – erről még április 8-án számolt be az NBC, olyan amerikai és európai tisztviselőkre hivatkozva, akik tájékoztatást kaptak a kérdésről.

photo_camera Amerikai katonák a bajorországi Grafenwöhrben, az Egyesült Államok hadseregének legnagyobb európai bázisán, 2022 tavaszán Fotó: ARMIN WEIGEL/dpa Picture-Alliance via AFP

Ha a Pentagon elfogadja a javaslatot, az tovább erősítheti azokat a félelmeket, hogy az Egyesült Államok cserben hagyja az Oroszországot növekvő fenyegetésnek tekintő európai szövetségeseit. Az orosz stratégák az amerikai erők leépítését nagy eséllyel az elrettentés gyengüléseként értékelnék, és ez megnövelheti a kedvüket és a hajlandóságukat, hogy változatos módokon beavatkozzanak az európai ügyekbe, idézte az NBC Seth Jonest, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának alelnökét.

Mivel a Pentagon Donald Trump döntései következményeként épp költségvetési megszorításokon megy keresztül, az amerikai hadsereg európai jelenlétének csökkentése olyan erőforrásokat szabadítana fel, amiket potenciálisan az indo-csendes-óceáni térségbe lehetne átirányítani, amit az amerikai kormányzat döntéshozói magasabb stratégiai prioritásnak tekintenek. Ez pénzt takaríthat meg a hadseregnek, amely igyekszik növelni az innovatív felszerelésekbe és fegyverekbe történő beruházásokat.

Az Egyesült Államokban sem támogatja mindenki