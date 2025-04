Varga Mihály kezdeményezi az MNB alapítványainak megszüntetését a kormánynál

A profiltisztítás érdekében kezdeményeztem az egyeztetést a kormánynál – jelentette be egy keddi sajtótájékoztatón Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke.

photo_camera Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Varga az Index szerint arról beszélt, hogy

törvényi szinten is módosítanák a jegybank hatáskörét, leszűkítve azokat az alapfeladatokra, de azt is mondta, hogy kezdeményezni fogja a vagyonkezelő alapítványok megszüntetését.

Azt mondta, az MNB arra törekszik, hogy a jegybank fő feladataihoz nem tartozó tevékenységeket redukálja. Ebbe a körbe tartozónak érzi az alapítványok működését is, ezeket így felülvizsgálják, racionalizálják a működésüket. A legutóbbi kamatdöntő ülést követő háttérbeszélgetésen pedig azt mondta, hogy az MNB-alapítványok ügyében Orbán Viktor miniszterelnöknél egyeztetést kezdeményezett, hogy áttekintsék „az ilyen típusú tevékenységet”.

A miniszterelnök a jegybankkal történő tárgyalásokra Gulyás Gergelyt, a Miniszterelnökséget vezető minisztert jelölte ki, akivel Varga már ezekben a napokban tárgyalhat. Az egyeztetés nyomán kialakult törvénytervezetet nyújtják majd be a parlament elé.

Annak, hogy a Standard & Poor's (S&P) hitelminősítő rontott a magyar adósság megítélésén, nem örül. „Ugyanakkor Magyarországnak azt a pályát kell elérnie, ami a tartós növekedést fenntartja az alacsony infláció mellett” – mondta Varga.

A jegybankelnök azt is bejelentette, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) együttműködési megállapodást kötnek. Egyrészt féléves rendszerességgel értékelik majd a vállalkozások helyzetét, másrészt közös kutatási projekteket indítanak, amik elősegítik a gazdaságpolitikai döntéseket, továbbá feltérképezik a növekedési potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozásokat, segítik egymást a vállalati konjunktúra előkészítésében, nagyobb mértékben csatornázzák be a vállalatokat a döntéshozatalnál, és még meg is osztják egymással a kutatásaik eredményét.

Matolcsy György jegybankelnök távozása után hirtelen mindenki a fejére csapott, az Állami Számvevőszék feljelentést tett az MNB-s Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány gazdálkodása miatt, a rendőrség hűtlen kezelés gyanújával indított nyomozást, a fideszesek pedig próbálnak úgy tenni, mintha most szembesülnének azzal, hogy az alapítvány működésével baj lehetett – pedig 9 éve mindent megtettek azért, hogy még kevésbé legyen átlátható a rendszer.

link Forrás

Az Állami Számvevőszék jelentése alapján 266 milliárd közpénz veszhetett el, de az alapítvány által létrehozott Optima Befektetési Zrt. ennél jóval nagyobb vagyonnal, nagyjából 500 milliárd forinttal gazdálkodott, amiben már a Neumann János Egyetemért Alapítvány pénze is benne volt. A jelentésben rájuk is kitértek.

A jelentés szerint a befektetéseket egy átláthatatlan struktúrán keresztül bonyolították, sok milliárd került Matolcsy Ádám baráti társaságához. Noha a független sajtó évek óta cikkezett az alapítvány, az Optima, illetve Matolcsy Ádám és köre kétes ügyleteiről, sokáig semmi nem mozdult.