A Várban éjszakázott, ma újra az Erzsébet hídra vonul Hadházy Ákos

Cikkünk frissül.

24 óra alatt másodszor is elfoglalja az Erzsébet hidat Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, nagyjából 300-an indultak el a Várból.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor

A gyülekezési törvény módosítása óta hétről hétre zajló tiltakozás kedden annyiban szintet lépett, hogy míg korábban a tüntetések után - főként a Momentum vezetésével - a demonstrálók egy része különböző irányokba indult el, hogy más hidakat is blokkoljon, tegnap Hadházy annyiban módosította a már lassan megszokott forgatókönyvet, hogy nem statikus tüntetést hirdetett, hanem előre bejelentette, hogy az Erzsébet hídról felvonul a Várba.

A Sándor-palota sarkán felállított színpadon is voltak beszédek (percről percre tudósításunkat itt lehet újraolvasni), amit egy kis kézműveskedés követett, plakátokat lehetett rajzolni, a törvény szövegéből pedig papírrepülőket hajtogattak, ezután viszont a Várba felsétáló tömeg nagyja hazafelé vette az irányt.

photo_camera Plakátkészítés szemerkélő esőben.

Azt Hadházy Ákos is jelezte, hogy tisztában van vele: nem tud mindenki 24 órán keresztül demonstrálni, ezért azt kérte, aki teheti, maradjon, vagy ha mégsem, akkor szerdán 17 órára jöjjön vissza, hogy együtt vonuljanak le az Erzsébet hídra.

photo_camera A beszédek előtt/alatt/után sokan a füvön pihentek meg. Fotó: Németh Dániel/444

Ő maga egész éjszaka néhány tucatnyi tüntetővel a Várban maradt, egyesek még sátrakat is hoztak.

A hangulat ilyen volt hajnalban:

És ilyen szerda délelőtt:

„Dél körül volt egy mélypont, amikor azt éreztem, hogy nem bírom tovább, de most megint jól vagyok” - nyilatkozta Hadházy a 444-nek. „Az éjszaka az nagyon szép volt, amikor a fiatalok erőt mutattak. Tulajdonképpen ez az, amitől a hatalom fél, ha a fiatalok dühösen, de békésen és kitartóan tüntetnek. És ez meg is valósult most. Lehet finnyogni, hogy most éppen nincsenek sokan, de ennek nem is az volt a célja, hogy ma nagy tömeget mozgassunk meg, azt akartuk megmutatni, hogy kitartóak vagyunk, és nem hagyjuk abba a tiltakozást.”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor

Hadházy szerint részéről azért „sportértéke” is van annak, hogy 51 évesen tudja tartani ezt a tempót, és már a jövő heti tüntetést is szervezik. Hogy az milyen lesz, és tudják-e ott tovább fokozni a demonstráció erejét, arra egyelőre nem tud válaszolni. „Egyelőre azt látjuk, hogy a hatalom minden módon próbálja elgáncsolni ezt a tartós tüntetéshullámot” - magyarázta.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor

Körülbelül 300-an indultak el a Várból negyed hatkor az Erzsébet hídra.