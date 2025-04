Biden szerint Trump „kárt és pusztítást” okoz

Joe Biden, előző amerikai elnök távozása óta először szólalt meg hosszabban, és nagyrészt a Trump-adminisztrációt bírálta. Chicagóban, a fogyatékkal élők érdekvédői előtt tartott beszédet, amiben úgy fogalmazott, elítéli, amiért Donald Trump „felvette a csatabárdot” a társadalombiztosítási hivatallal szemben. Azt mondta, Trump „kárt és pusztítást” okozott egy olyan programnak, amitől amerikaiak milliói függenek.

photo_camera Fotó: SCOTT OLSON/Getty Images via AFP

„A társadalombiztosítás megérdemli, hogy megvédjük a nemzet egészének érdekében” – mondta Biden, aki szerint Trump tisztviselői a Szilícium-völgy mantráját alkalmazzák és a „move fast and break things” alapján működnek, ami magyarul körülbelül azt jelenti, „haladj gyorsan és rombolj”. „Nos, ők egészen biztosan rombolnak. Előbb lőnek, aztán céloznak” – mondta Biden.

Ahogy a New York Times is írja, Trump bár megígérte, hogy nem csökkenti a társadalombiztosítási ellátásokat, a hivatalokat tömegesen keresik fel azok az amerikaiak, akik attól tartanak, hogy a lehetséges változások az ő juttatásaikat is érintik. A helyi hivatalokban a Trump-kormányzat költségcsökkentési törekvései miatt sok alkalmazott korengedményes nyugdíjba vonult, ami hosszabb telefonos várakozáshoz és sorban álláshoz vezet. A társadalombiztosítási hivatal pedig közölte, hogy több ezer munkahelyet akar megszüntetni a központban.

Biden szerint az ő kormányzása alatt „hatékonyabban és eredményesebben” működött a rendszer. Amikor erről beszélt, a New York Times beszámolója szerint megtapsolta a több száz ügyvédből és más, a fogyatékkal élők érdekeit képviselő szakemberekből álló közönség. (New York Times)