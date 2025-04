Hadházyék a várban éjszakáztak

„A legelszántabbak, éjjel négykor a technofasizmus ellen. Maradunk, délután ötkor gyülekező itt a Várban és innen irány újra az Erzsébet híd!” – írta Facebook-posztjában Hadházy Ákos, aki kedden ötödjére hívta az Erzsébet hídra az embereket, hogy közösen tiltakozzanak a gyülekezési törvény módosítása ellen.

Ezúttal a hídról a Várba is felmentek, ott folytatták a demonstrálást, majd ahogy azt Hadházy képein is látni lehet, maradtak is.