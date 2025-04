ORFK az Elf Bar-os rendőrről: Nem történt jogsértés

Ahogy korábban megírtuk, olvasónk a hétfői lánchídi tüntetésen fotózott le egy Elf Bart szívó rendőrt:

Azóta számos hasonló képet kaptunk, így az esettel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a rendőrségnek, amire azt a választ kaptuk az ORFK-tól, hogy

„az ügyben a Készenléti Rendőrség parancsnoka belső vizsgálatot rendelt el, melynek során megállapítást nyert, hogy a fényképen szereplő készenléti rendőr a kezében látható Elfbart külföldön, saját fogyasztásra, legálisan vásárolta meg, így ezzel jogsértést nem követett el. Egyúttal ajánljuk figyelmébe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal témában nemrég közzétett közleményét.”

Valóban: külföldön, saját fogyasztásra bárki legálisan vásárolhat ilyen típusú termékeket, amiket utána legálisan is fogyaszthat az adott országban. Azonban, ahogy a rendőrség a saját hivatalos oldalán is írja egy 2022-es, „Mi is az elfbár?” című írásban, Magyarországon az „ELFBAR tartása és kereskedelme illegális”. Mint írják, aki „ELFBAR-ral kereskedik, azt a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 5 millió forinttól 500 millió forintig terjedő bírsággal sújthatja. Ezzel szemben, akinél ilyen terméket talál a hatóság, arra a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jövedéki bírságot szabhat ki.”

Szintén 2022-ben a témával kapcsolatban Tóth Márk pénzügyőr ezredes, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának igazgatója arról beszélt a Portfoliónak, hogy

„nemcsak a kereskedelme, de az Elf Bar birtoklása, külföldről saját célra történő rendelése is törvényellenes. Az is eljárásra számíthat, aki külföldről hoz be saját célra ilyen terméket, és egy mélységi ellenőrzés során megtalálják nála.”

Ehhez képest a rendőrség a válaszában azt írja, a képen szereplő rendőr jogsértést nem követett el, és a NAV egyik közleményére hivatkozik.

A válaszban említett „Tiltott termékek az iskolában” című NAV-cikk többek között arról ír, hogy „az ízesített elektronikus cigaretta (pl. Elf Bar, Poco Bar, Nutristick) forgalmazása hazánkban illegális, értékesítése szigorúan TILOS!”, illetve, hogy ha

„a tanuló pl. csak egy darab terméket birtokol, célszerűbb az esetet a köznevelési intézmény keretein belül oktatási, nevelési és pedagógiai eszközökkel kezelni, mintsem rendészeti, illetve igazgatási eszközökkel”.

De ebben a szövegben sem arról van szó, hogy az Elf Bar birtoklása ne lenne illegális Magyarországon, csak arról, hogy mi az ajánlásuk egy ilyet birtokló diák esetében.

Az ügyben újra kerestük a rendőrséget és a vámhatóságot, ugyanis szerettük volna többek között megtudni, hogy:

a rendőrség saját honlapján szereplő tájékoztatásuk az Elf Bar tartásáról aktuális-e még?

A rendőrség válasza alapján akkor a külföldön vásárolt Elf Bar Magyarországra való behozatala, majd birtoklása legális-e?

Az elmúlt időszakban változott-e az Elf Barokra vonatkozó szabályozás?

Ha választ kapunk, cikkünket frissítjük.