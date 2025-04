Csodabogyó: egy friss kutatás szerint ez a napi tabletta is úgy hat a fogyásra és a vérnyomásra, mint az Ozempic

Egy napi tabletta ugyanolyan hatékony lehet a vércukorszint csökkentésében és a fogyás elősegítésében a 2-es típusú cukorbetegeknél, mint a népszerű injekciós gyógyszerek, a Mounjaro és az Ozempic - derül ki a nemzetközi gyógyszercég, az Eli Lilly által csütörtök reggel bejelentett klinikai vizsgálat eredményeiből.

A New York Times azt fejtegeti, hogy az orforglipron is a GLP-1 gyógyszercsoporthoz tartozik, amely súlycsökkentő hatása miatt vált kasszasikerré. A GLP-1-ek azonban drágák, hűtve kell tartani őket, és injekcióban kell beadni. Egy hasonló eredményeket produkáló tabletta sokkal szélesebb körben alkalmazhatóvá válhat.

„Az elkövetkező évtizedekben világszerte 700 millió embernek lesz 2-es típusú cukorbetegsége, és több mint egymilliárd lesz a kórosan elhízottak száma” - mondta Daniel Skovronsky, a Mounjarot gyártó Lilly tudományos vezetője.

„Az injekciók nem jelenthetnek megoldást több milliárd ember számára világszerte”.

A Lilly által bejelentett eredmények egy klinikai vizsgálatból származnak, amelyben 559, egyaránt 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő ember vett részt, akik 40 héten keresztül szedték az új tablettát vagy a placebót. Az orforglipront szedő betegek vércukorszintje 1,3-1,6 százalékkal csökkent, körülbelül ugyanannyival, mint amennyit az Ozempicet és a Mounjarot szedő betegek tapasztaltak ebben az időszakban. Az új tablettát szedők 65 százalékánál a vércukorszint a normál tartományba esett.

Az új tablettát szedő betegek fogytak is - akár 16 kilót is a vizsgálat végéig (és akár még többet is azóta, csak erről már nincsenek adatok). Fogyásuk hasonló volt az Ozempickel 40 hét alatt elért fogyáshoz, de valamivel kevesebb, mint a Mounjaro esetében a független vizsgálatokban.

A mellékhatások ugyanazok voltak, mint az injekciós elhízás elleni gyógyszereknél - hasmenés, emésztési zavarok, székrekedés, hányinger és hányás.

Ez volt az első az orforglipron hét nagy klinikai vizsgálata közül, amelyről eredményeket közöltek. A vállalat az új eredményeket az Amerikai Diabétesz Szövetség éves tudományos ülésén, júniusban mutatja be, és egy lektorált folyóiratban publikálja.

A Lilly hozzátette, hogy még az idén engedélyt kér az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivataltól az orforglipron elhízás elleni, 2026 elején pedig a cukorbetegség elleni forgalomba hozatalára - írja a NYT.

A közösségi médiát is elárasztó fogyókúrás sztárgyógyszerek egy amerikai kutatás szerint más betegségekre is jó hatással lehetnek, de ezekről még nem tudunk eleget. A GLP–1 típusú hormont utánzó szemaglutidok előnyeiről és kockázatairól a Qubit készített közérthető videót nemrég: