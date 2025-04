Lázár bement a kormányülésre, és közölte, hogy végeztek a tavaszi nagytakarítással

Ugye mindenki emlékszik a hírhedté vált március 15-ei beszédre? „A mai ünnepi összesereglés után jön a húsvéti nagytakarítás: átteleltek a poloskák. Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat. Felszámoljuk az egész árnyékhadsereget. Ők a mi újkori labancaink, a brüsszeli kegyencek, akik hazájuk ellenében pénzért a birodalom szekerét tolják. Barátaim, túl régóta vannak itt. Túl sok mindent éltek túl, túl sok helyről kaptak pénzt, túl sokszor váltottak már köpönyeget” – mondta Orbán, aki szerint 1848-ban császármadarak ültek a nyakunkba, most meg Weber-fiókák kárognak a fejünk felett.

Most kiderült, hogy ennek a munkának már vége is - legalább is Lázár János azt posztolta ki: „Nagycsütörtök, nagy kormányülés. A húsvéti nagytakarítás készen van, következhet a normalitás és a jólét programja!”