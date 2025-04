Soha nem térhet vissza az Egyesült Államokba a Fehér Ház szerint a tévedésből El Salvadorba deportált férfi

A Fehér Ház kitart amellett, hogy nem engedi visszatérni azt a férfit, akit az amerikai hatóságok tévesen toloncoltak ki múlt hónapban Marylandből. Kilmar Ábrego García azóta El Salvadorba került, ahol bebörtönözték, a hírhedt Cecot börtönben tartják fogva. Az amerikai bevándorlási hivatal (ICE) aztán elismerte, hogy adminisztratív hiba miatt deportálták a férfit, és még egy demokrata szenátor is elutazott San Salvadorba, hogy meggyőzze a lényegében diktatúraként működő közép-amerikai ország vezetését, hogy engedjék vissza Garciát, de hiába.

És most Karoline Leavitt fehér házi szóvivő is kiállt amellett, hogy a férfinek nincs helye az USA-ban. Leavitt többször is azzal vádolta Garciát, hogy az MS-13 banda tagja, holott erre semmilyen bizonyíték nincs, és azzal is megvádolta a 29 éves férfit, hogy családon belüli erőszakot követett el, hivatkozva arra, hogy előkerült egy dokumentum, amelyben felesége egyszer távoltartási végzést kért ellene.

„Ha valaha is visszakerül az Egyesült Államokba, azonnal kitoloncolják újra. Soha nem fog az Egyesült Államokban élni” – mondta a sajtótájékoztatón.

Közben Ábrego García felesége, Jennifer Vasquez Sura szerdán a Newsweeknek azt mondta, hogy „elővigyázatosságból” kérte a végzést. Elmondása szerint családi tanácsadás segítségével sikerült rendezniük a helyzetet. Miután az erről szóló dokumentum jogszerűen nem kerülhetett a Fehér Házba, megkérdezték Garcia ügyvédjét minderről. Az ügyvéd e-mailben így válaszolt: „A kormánynak megengedett nyíltan megszegni a törvényt, ha valakit törvénysértéssel vádolnak?”

Ábrego García 2019 óta élvezte a kitoloncolás elleni védelmet, miután egy bíró megállapította, hogy a hazájában veszély fenyegeti. Marylandben élt feleségével és ötéves gyerekükkel.

A bírósági beadványban Ábrego García ügyvédei azt állították, hogy az ICE már 2019-ben megpróbálta őt kitoloncolni, mert a bevándorlási tisztviselők azt állították, hogy egy bizalmas informátor szerint Ábrego García „az MS-13 bűnbanda aktív tagja”. Ábrego García a vádakat tagadva menedékkérelmet nyújtott be.

Ennek ellenére idén márciusban az ICE tisztviselői őrizetbe vették, azt állítva, hogy a jogállása megváltozott. A bírósági beadvány szerint őrizetbe vették, és kihallgatták a bandakötődéseiről, majd egy texasi fogdába szállították, ahonnan március 15-én deportálták El Salvadorba. Az egyik olyan járaton volt, amin bírói tiltás ellenére több száz venezuelait deportáltak az USA-ból, és emiatt a Trump-adminisztrációnak bizonyítania kell, hogy nem sértett meg egy szövetségi bíró által elrendelt repülési tilalmat.

Később kiderült, hogy a férfi „nem szerepelt az El Salvadorba induló járat eredeti utaslistáján”, hanem „tartaléklistás” volt, és mivel más fogvatartottakat „különböző okok miatt” levettek a járatról, „előrébb került a listán, és végül rákerült a repülőgépre”, de „az utaslista nem jelezte, hogy Ábrego Garcíát nem szabad eltávolítani”, és arra jutottak, hogy a férfit „egy adminisztratív hiba következtében deportálták az Egyesült Államokból El Salvadorba.