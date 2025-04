Szerbiai diákok napok óta blokád alatt tartják a közmédia két épületét

A hónapok óta tartó kormányellenes tüntetések élén álló szerbiai diákok április 14-én, hétfőn késő a közszolgálati műsorszolgáltató épületeit vették célba két városban is. A tüntetők eltorlaszolták a Szerbiai Rádió és Televízió (RTS) belgrádi irodáinak bejáratát, a fővárosban az RTS egyik stúdióját, valamint a Vajdasági Rádió és Televízió (RTV) újvidéki irodáit.

A rendőrség figyelte a tüntetéseket, de nem avatkozott közbe.

A diákok azzal vádolták az állami médiumokat, hogy figyelmen kívül hagyják a tüntetéseket. „A közszolgálati műsorszolgáltató mindannyiunk ellen dolgozik” - írták a diákok az Instagramon. Sátrakat vertek fel az RTS és az RTV előtt, és hosszan tartó blokádot ígértek - írja a Le Monde.

photo_camera Az RTS épülete Belgrádban április 16-án Fotó: OLIVER BUNIC/AFP

A Szabad Magyar Szó csütörtökön arról írt, hogy a belgrádi egyetemisták blokád alatt tartják a közmédia két központi épületének összes bejáratát, nem engedik bemenni a dolgozókat. „Csütörtökön el is maradt a több órás reggeli műsor is, helyette filmet sugároztak. A déli híradó is rendhagyó volt: súgógép nélkül, papírról olvasták be a híreket a stúdióban, és nem voltak élő helyszíni tudósítások sem. Szerdán egyre több hír volt arról, hogy a dolgozók közül többen nem vállalják a munkát” – írja a magyar lap. A köztévé csütörtökön reggel azt írta, hogy

„az RTS a programstruktúráját a megnehezített munkakörülményekhez igazítja”.

November elsején szakadt le az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője. Az 1964-ben átadott épületet 2021 és 2022 során több hullámban felújították, a munka azonban 2024-ben is folyt, júliusban jelentették be, hogy az épület használható. Az Újvidéki Főügyészség december végén emelt vádat 13 ember, köztük Goran Vesic lemondott építésügyi miniszter és Jelena Tanaskovic, a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra volt igazgatója ellen az újvidéki vasútállomás leomlása miatt, miközben az elégedetlenség egyre nő Szerbiában: a tragédia után korrupcióellenes tüntetések kezdődtek, amelyek a mai napig tartanak, óriási tömeget megmozgatva országszerte.