Chris Van Hollen amerikai szenátor egy hotelban találkozott a tévedésből El Salvadorba deportált férfival

Chris Van Hollen marylandi demokrata szenátor El Salvadorban találkozott Kilmar Ábrego Garcíával, akit az amerikai hatóságok tévedésből deportáltak a közép-amerikai országba. Mivel Van Hollent nem engedték be a börtönbe, ahol Garciát fogvatartják, a két férfi egy hotelban találkozott.

Van Hollen azt mondta, azért akart találkozni Garcíával, hogy megbizonyosodjon róla, nincs semmi baja. A deportált férfi állapotáról ugyanis semmit sem lehetett tudni kiutasítása óta.

photo_camera Kilmar Ábrego García és Chris Van Hollen találkozója Fotó: -/AFP

A két férfi találkozását Nayib Bukele salvadori elnök is kommentálta. Bukele a közösségi médiában azt írta, érdekes, hogy a „haláltábornak és kínzásnak” kitett Garcia hirtelen margaritát szürcsöl a szenátorral. A találkozón jelen lévő egyik forrás azonban azt mondta, az elnök embere tette a férfiak elé a margaritás poharat, hogy így próbálja mesterségesen befolyásolni a képet.

García jövőjéről csütörtökön Donald Trumpot is megkérdezték. Az amerikai elnök azt mondta, nem vesz részt a férfi ügyében. Azt javasolta az újságíróknak, hogy az igazságügyi minisztériumot keressék a kérdésben.

Garcíát márciusban toloncolták ki tévesen az amerikai hatóságok Marylandből. Azóta kiderült, hogy a férfi „nem szerepelt az El Salvadorba induló járat eredeti utaslistáján”, hanem „tartaléklistás” volt, és mivel más fogvatartottakat „különböző okok miatt” levettek a járatról, „előrébb került a listán, és végül rákerült a repülőgépre”, így a férfit „egy adminisztratív hiba következtében deportálták az Egyesült Államokból El Salvadorba, ahol a hírhedt Cecot börtönbe került.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője szerdán azt mondta, García semmiképpen sem térhet vissza az Egyesült Államokba. (via The New York Times)