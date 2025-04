Éveink a NER-ben, szexizmus a hagyományban

Jó reggelt! Én az életem 60 százalékát a NER-ben éltem le, és te? Ez itt a napindító hírlevelünk, benne a legfontosabb csütörtöki hírekkel. Vannak egyéb hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Itthon

Sosem vándorolt még ki annyi magyar, mint tavaly, a Fidesz-kormány 15 éve alatt 367 ezren hagyták el az országot. Mintha 2010 óta teljesen kiürült volna a második és a harmadik legnépesebb magyar város, Debrecen és Szeged. A magyarok fő úti célja Ausztria.

photo_camera Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Tiborczék verseny nélkül nyerték meg az állami arcfelismerő alkalmazás megbízását, de Orbán Viktor szerint nem Mészáros Lőrinc és Tiborcz István futotta be itt a legnagyobb karriert, hanem sokan mások is. A Tisza önkéntese lett Orbán egykori színpadi énekesnője, a miniszterelnök volt szövegírójának felesége, akit már Habony Árpád is zavart. Videó van arról, hogy Vészabó Noémi legalább még egy festményt ajándékozott Orbán Viktornak. Azt is megtudhattuk, hogy Vészabót 2018 óta minden évben felterjesztették Munkácsy-díjra.

Nagy István: Újabb szarvasmarhatelepen igazolták a ragadós száj- és körömfájást.

Lázár János a kormányinfón közölte, hogy végeztek a tavaszi nagytakarítással.

photo_camera Hont András és Orbán Viktor Fotó: Öt/YouTube

Nem ismerte be a bűnösségét a több minisztériumot érintő korrupciós óriásper fővádlottja, akit ismét ki kellett vezetni a tárgyalásról. A volt pénzügyminisztériumi dolgozó, akit 10 évre és 314 milliós vagyonelkobzásra ítélne az ügyészség, kezdeményezte a kirendelt védője felmentését és a bíró kizárását az eljárásból.

photo_camera Dr. K. T.-t ismét kivezettette a bíró a tárgyalóteremből



Megtiltotta a rendőrség Hadházy jövő heti hídfoglalását, de van B-terv: a Ferenciek terén terveznek tüntetni, és ha elég ember összejön, szerinte majd a rendőrök maguk fogják lezárni a hidat. Közel egymilliós pénzbüntetést kapott eddig egy momentumos politikus a rádiós blokádokért és a hídlezárások miatt.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Nem akar véget érni a főpolgármester-választás, most az ügyészség a nyomozás folytatását rendelte el a hamisan nyilatkozó fideszes szavazatszámlálók ügyében. Őrsi Gergely a Margit-negyedben nyitvatartási korlátozással venné el a bulinegyedbeli szórakozóhely-tulajdonosok kedvét a befektetéstől.

Ötödik nekifutásra sikerült rektort választani a Zeneakadémián.

photo_camera Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

Másutt

Párizsban tárgyalt európai vezetőkkel Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint Marco Rubio külügyminiszter. Az európaiak szerint növelni kéne a nyomást az oroszokon, hogy belemenjenek a feltétel nélküli tűzszünetbe. Volodimir Zelenszkij mindkét felet arra kérte, hogy érjék el a tűzszünetet az oroszoknál. Közben Dnyipro városközpontját drónnal támadták, hárman meghaltak, legalább harmincan megsérültek.

Trump most azt mondja, biztosan lesz kereskedelmi megállapodás az EU-val.

photo_camera Emmanuel Macron, Steve Witkoff és Marco Rubio gazsulálnak Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

A Trump-adminisztráció azzal fenyegeti a Harvardot, hogy nem fogadhat külföldi diákokat, ha az egyetem nem adja át azokat a dokumentumokat, amelyekben a külföldi diákok „illegális és erőszakos cselekményeit" listázták a kampuszon tartott Izrael-ellenes tiltakozásokon.

Soha nem térhet vissza az Egyesült Államokba a Fehér Ház szerint a tévedésből El Salvadorba deportált férfi.

Elon Musk 15 millió dollárt ajánlott a hallgatásért 13. gyermeke anyjának.

photo_camera Fotó: MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP

Tyúkól

Feltámadás, tojás, sonka, friss kalács – takarítás, főzés, locsolkodás. Kinek mi jut a húsvétból, és mi jut eszébe az ünnepről, ami lehet tök szórakoztató is, meg lehet rettenetes is. Összeszedtünk néhány hagyományt és ünnepi szokást, ami teljesen másképp érinti a nőket és a férfiakat, és finoman szólva is szexizmusszaguk van.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence