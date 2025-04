Újabb gázmaffiás cégek és Mészáros Lőrinc esküvőjén is dolgozó őrző-védő társaság a NAV új feketelistáján

Negyedévente teszi közzé feketelistáját a NAV, erre olyan cégek vagy magánszemélyek kerülnek rá, amelyeknek és akiknek az előző három hónapban legalább százmillió, illetve tízmillió forintnyi adótartozását állapították meg jogerősen.

Az áprilisi listára tizenöt társaság került, közülük kettő vélhetően kapcsolható az év elején kirobbant, a költségvetést tízmilliárdos nagyságrendű be nem fizetett adóval megkárosító gázmaffiához. Az egyik tulajdonosnak Szlovákiában is van „ikernevű” cége, szintén vaskos adótartozással.

A listáról a legismertebb név egy őrző-védő cégé: az Eurovédnek nagyon jó NER-es, közelebbről felcsúti kötődései vannak, illetve voltak. Ők őrizték 2021-ben Mészáros Lőrinc esküvőjét, és a felcsúti stadionnál is dolgoztak, ám a rendőrség 2022-ben lecsapott rájuk.

Van a listán olyan társaság is, amelynek stabilan milliárdos nagyságrendű árbevétele volt, mígnem tavaly egy szabadkai lakcímen élő szerb állampolgár tulajdonába adták át.

A most feketelistára került cégek összesen 8,172 milliárd forinttal tartoznak az államnak.

Az akkor még nem egészen 19 éves, a Szabolcs megyei Ilk község egyik településszéli házában lakó Dudás Ferenc 2023. március 13-án bekopogott egy Pest megyei, dunaharaszti ügyvédhez, hogy céget alapítana. Így jött létre a minimális, 3 millió forintos tőkéje ellenére ambiciózus célokat dédelgető, főtevékenysége szerint csővezetékes szállítással foglalkozni hivatott Gasky Kft., amit egy békásmegyeri panelben élő magánszemély dunaújvárosi lakásába jegyeztek be.

Nem egészen fél év elteltével, 2023. szeptember elején gazdát cserélt a cég – addigra már túl voltak a NAV által kezdeményezett, majd visszacsinált megszűntté nyilvánítási eljáráson –, az új tulajdonos és ügyvezető az Ózdon élő Forgács Dávid lett, míg a cég székhelye átkerült Tökölre, egy panelház 4. emeletén lévő lakásba. (Apró érdekesség, hogy ebben a lakásban 19 cég működik, köztük a kényszertörlés alatt álló Creative Business Kft. és a Defend Zone Guard Kft., amelyek egy-egy olyan magánszemély érdekeltségében vannak, akik papíron ugyanazon az ilki címen élnek, mint Dudás, de semmilyen személyes adatuk nem utal arra, hogy köztük rokoni-családi kapcsolat lenne.)

Hogy a cég következő másfél éve mivel telt, nem tudjuk, a 2023-as gazdálkodásáról ugyanis nem tett közzé beszámolót, míg a 2024-esről ráér erre idén május végéig. De nem telt tétlenül, az szinte biztos, ugyanis a napokban közzétett legújabb adóhivatali feketelista első helyén szerepel. A Gasky Kft.-nél 691,527 millió forintos adóhiányt állapított meg a NAV, amihez hozzácsaptak további 589,667 forintnyi úgynevezett jogkövetkezményt, vagyis az állam összesen nagyjából 1,28 milliárdot követel a társaságtól.

Ez nincs akkora összeg, mint amit az a rejtélyes lengyel férfi, a bydgoszczi Slawomir Hetzig hozott össze, aki 2023 áprilisában alapított magyar céget – legalábbis minden jel erre utal, bár a saját apja szerint valójában túl hülye ehhez –, és akitől két tételben az év végi adatok szerint mindösszesen 5,764 milliárdot követel az állam. Azonban vannak figyelemre méltó hasonlóságok a két eset között: abban az esetben is gázbizniszre, csővezetékes szállításra alakított cég szerepelt az ehhez szükséges beruházás fényében nevetséges tőkével, amit az energiapiacon abszolút kívül álló személy alapított; az a cég is székhelyet változtatott, az sem nyújtott be beszámolót a 2023-as gazdálkodásról, és végül tetemes adótartozással eltűnt.

A mostani adóslistán nem ez az egyetlen olyan cég, amelynek kapcsolata van a gázbiznisszel: bár kisebb, „csak” 156,947 milliós adótartozással, de felkerült arra a főtevékenysége szerint gázkereskedelemre alapított Gus Trade Hungary Kft. is. Ezt a társaságot 2022 nyarán alapította – videótelefonon egy győri ügyvédhez bejelentkezve – a brit, Londontól északnyugatra található lakcímén élő Lindsay Mark Hackett. Ő egyben az ügyvezetői tevékenységet is ellátja a csaknem 101 millió forintos jegyzett tőkével létrehozott társaságnál. A cég székhelye és egyben a kézbesítési megbízott címe egy V. kerületi, a parlament közelében lévő, Honvéd utca 8. szám alatti lakásiroda.

Ez a cím ismerős lehet annak, aki figyelmesen olvasta a részben külföldi állampolgárságú strómanok tulajdonába tartozó cégekből álló, a földgáz és elektronikai termékek áfájával csaló hálózatról korábban írt cikkünket. Ugyanis több, abban az eljárásban vélhetően érintett cégnek, köztük a már említett rejtélyes lengyel férfi magyar vállalkozásának is itt volt a székhelye (az ügyben január végén két embert tartóztattak le, a NAV egy több mint száz cégből álló hálózatról és hét gyanúsítottról adott ki közleményt).

A Gus Trade, amely fél év után egy 13. kerületi, Váci úti irodaházba költözött át, a gazdálkodása első évéről még tett közzé beszámolót, akkor csekély, 4 millió forintos árbevétele volt. Ezután láthatatlanná váltak – mint a gázos történet többi szereplője is –, míg 2024 végén fel nem figyelt rájuk az adóhivatal. Tavaly decemberben a NAV végrehajtást rendelt el, amit az adószám törlése, majd április 15-én a cég kényszertörlésének elrendelése követett. Ehhez képest az energiahivatal honlapján lévő adatok szerint – a földgázipari engedélyesek listája nevű excelre kell kattintani, aminek két munkalapja van, az engedélyeseké és a visszavont engedélyeseké – a Gus Trade-nek a mai napig megvan a kereskedési engedélye.