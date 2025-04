Hétvégi olvasnivalók összezavarodott Fideszről, önpusztító háborúról és a főzés rejtelmeiről

Szép napot, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, nem is annyira napindításra időzítve. Ilyenkor mindig a múlófélben lévő hét legérdekesebb-fontosabb nagyobb cikkeit, videóit, podcastjait fogjuk össze, most sem lesz ez másképp. Akad többféle hírlevelünk, itt lehet közöttük válogatni.

Mostanában szinte minden héten azzal foglalhatjuk össze a korábbi napok eseményeit, hogy sűrű hetünk volt, ezúttal sincs ez másképp: hétfőn a Parlamentnél, kedden a hidakon és a Várban volt tüntetés, miközben a fideszes többség elfogadta az alaptörvény újabb módosítását, betiltva a Pride-ot. És közben nem lehet nem észrevenni, hogy a Fidesz nincs csúcsformában: mint írtuk is a héten, ennyire összezavarodottnak még sosem láttuk a kormánypártot.

A megváltozott körülményekre utalhat az is, hogy Orbánnak sem volt elég a szokásos propagandaoldalak egyikén interjút adnia, hanem egy újonnan létrehozott felületet, Hont András-féle Ötöt választotta ahhoz, hogy érdemi visszakérdezésektől nem tartva szólhasson az emberekhez. Az elmúlt időszak kormányzati manővereihez kapcsolódott az a cikkünk is, melyben arról írtunk, hogy hirtelen egész sok olyan probléma tűnt fel a Fidesznek, amire 15 éven keresztül rá se hederített, és elkészült az alkalmazásunk is, amivel mindenki kiszámolhatja, élete hány százalékát töltötte a NER-ben.

Közben eljött a Húsvét, és az Orbán által beígért „nagytakarítás” egyelőre nem érkezett meg: az állampolgárság felfüggesztésével haladnak, de hogy lesz-e még valami, azt Lázár János sem mondja meg egyenesen. Lázárt sarkadi fórumán kérdeztük, és utána írtunk arról is, hogy mi a különbség az egyetlen, rendszeresen emberek előtt nyilvánosan szereplő fideszes politikus és Magyar Péter országjárásának eseményei között.

Ott voltunk a kormányinfón, ahol szintén készre jelentették a „tavaszi nagytakarítást”, és ahol a vendég Nagy Márton miniszter máris átváltott „majd jövőre” üzemmódba. Ezúttal kérdezhettünk is, aminek eredménye az lett, hogy Nagy egyszerűen letagadta, hogy az MNB alelnöke lett volna 2015-ben.

A polgármester szervezésében zajlott demonstráció Erzsébetvárosban a kocsma előtt, ahol Übermensch feliratos pólókat és a „Magyar Faj Önvédelmi Harcáról” szóló könyveket is árulnak.

Megnéztük, ahogy egy üzleti konferencián Tiborcz István, a miniszterelnök veje, az ország egyik leggazdagabb embere egy asztalhoz ült a Boston Consulting Group hazai vezetőjével, és lefényképeztük, amikor Matolcsy Ádám a NER kedvenc éttermében találkozott a letelepedési kötvénybiznisz kulcsfigurájával.

Hétindító cikkünkben felidéztük, hogy ugyan január végén Orbán arról beszélt, hogy fantasztikus évünk lesz 2025-ben, azóta összeomlott a költségvetés, ismét Európa-bajnok a magyar infláció, az ipar ötéves, a születések száma pedig történelmi mélypontra került. Megírtuk, hogy újabb gázmaffiás cégek és Mészáros Lőrinc esküvőjén is dolgozó őrző-védő társaság is feltűnt a NAV új feketelistáján, hogy sosem vándorolt még ki annyi magyar, mint tavaly, és hogy 4,3 millió forint a focisták átlagfizetése Magyarországon.

Gazdasági podcastunkban pedig utánamentünk az immár kibővített szja-mentességnek, aki hamarosan már a kétgyermekes anyáknak is fog járni. Az ígéret persze jól hangzik, de megnéztük, kinek lesz igazán jó, és mennyibe fog mindez kerülni.

Hosszú cikkben foglalkoztunk az amerikai-kínai kereskedelmi háború minden buktatójával, megnéztük, hogy az amerikai vámok melyik területen okozhatnak komoly károkat a magyar gazdaságnak, és írtunk arról, hogy hogyan próbál Trump esetleg megállapodni Iránnal, valamint arról, hogy nem az a kérdés, hogy csökkentik-e az Európában állomásozó amerikai katonák számát, hanem az, hogy mikor és mennyivel. Amerikai felütésű volt a szombat reggeli cikkünk is a magyar férfiról, aki meg akarta látogatni ott élő nagynénjét, a reptéren átnézték a telefonját, kifaggatták, rabosították és hazaküldték.

A héten a kedvenc cikkem Urfi Péter nagyon szép írása arról, hogy negyvenhez közeledve, komolyabb konyhai tapasztalat nélkül, két hónapot otthon, gyeden töltve hogyan állt neki a főzésnek az olasz Váncsa alapján. Ha volt már a kezedben a könyv, akkor különösen közelről érinthet meg a cikk, de anélkül is remek olvasmány. És ott volt a héten az Esterházy Péter otthonának alkotóházzá alakítását felvázoló sajtótájékoztatón is, ahonnan szórakoztató mikrosztorikkal és pár komolyabb kérdéssel érkezett vissza.

Húsvéti különszámmal jelentkezett a Tyúkól, összeszedve néhány hagyományt és ünnepi szokást, ami teljesen másképp érinti a nőket és a férfiakat.