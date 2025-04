Wall Street Journal: Miniszterei akkor tudták rábeszélni Trumpot a vámok enyhítésére, amikor vámmániás tanácsadója egy pillanatra elment a közeléből

Április 9-én már látszott, hogy Donald Trump pár nappal korábban bevezetett, a világ szinte összes országát érintő „felszabadulás napi” vámjai hatalmas felfordulást okoztak a világgazdaságban, és az amerikai pénzügyi rendszer is ijesztő tüneteket mutatott: nemcsak a részvényárfolyamok, de az állampapírok is zuhanni kezdtek.

photo_camera Trump, Scott Bessent pénzügyminiszter és Howard Lutnick kereskedelmi miniszter a Fehér Házban Fotó: SAUL LOEB/AFP

Az amerikai kormány két leginkább illetékes tagja, Scott Bessent pénzügy- és Howard Lutnick kereskedelmi minisztere a Wall Street Journal értesülése szerint érzékelték, hogy baj van, és legalább átmenetileg fel kéne függeszteni a globális vámokat, de az üzleti lap beszámolója szerint volt egy komoly akadály az útjukban: Trump vámügyi tanácsadója, a régóta súlyos vámokat és kemény Kína-ellenes fellépést propagáló Peter Navarro, aki ezekben a napokban folyamatosan Trump irodája, az Ovális Iroda környékén tartózkodott.

A WSJ szerint Navarro kifejezetten nem támogatta, hogy Trump enyhítsen a vámok terén, annak ellenére is, hogy ekkor már republikánus milliárdosok és az üzleti élet több vezetője is nyíltan üzent Trumpnak.

A lap több fehérházi forrástól úgy értesült, hogy 9-én reggel Navarrónak dolga volt a Fehér Ház másik részében, ahol Kevin Hassett gazdasági tanácsadóval volt tárgyalása. Bessent és Lutnick ekkor berohantak az Ovális Irodába, és rábeszélték Trumpot, hogy legalább részlegesen oldja fel a vámokat. Mivel tudták, hogy kevés idejük van, arra is rábeszélték, hogy azonnal jelentse ezt be, és megvárták, amíg az elnök megírta a posztját a közösségi média felületére, a Truth Socialra. A lap forrása szerint a történtek meglepték Navarrót, miközben Bessent azonnal kiment a Fehér Ház elé, ahol újságíróknak be is jelentette a vámok ideiglenes feloldását: ekkor dőlt el, hogy a világ legtöbb országa 90 napig csak 10 százalékos alapvámot kell fizessen, míg a Kínával szembeni vámokat 125 százalékra emelték.

Trump posztja nyomán fel is lendült a tőzsde, és ami Bessenték számára még fontosabb volt, stabilizálódott a kötvénypiac is.

A WSJ kérdésére Bessent és Lutnick stábja is arra utalt, hogy ezekkel a híresztelésekkel csak meg akarják osztani Trump gazdasági stábját, és Navarro is a névtelen források megosztó tevékenységét kárhoztatta.

A gazdasági lap által bemutatott narratíva, bármennyire is kaotikus állapotokra utal a Fehér Házban, valójában még kedvező képet fest Trumpék számára, hiszen a vámok hirtelen ideiglenes feloldásával kapcsolatban felmerült már a bennfentes kereskedés súlyos gyanúja is, azaz hogy lehettek olyanok, akik előre tudtak Trump szándékáról, és jelentős bevásárlásba kezdtek a tőzsdék, kihasználva a megelőző napok árfolyamesését.

Arról, hogy hogyan alakult Trump vámháborúja elsősorban Kínával szemben, pénteken hosszabban is írtunk.