A kormány 5 helyett már 10 évig engedné, hogy valaki közmunkás legyen

Még múlt hét végén nyújtotta be Pintér Sándor belügyminiszter azt a salátatörvényt, amelynek egyik pontjával a közfoglalkoztatás jelenlegi rendszerébe is belenyúlna a kormány. A módosítások egy része mindössze hiánypótló módosítás, egy érdemi változtatás is része a javaslatnak. Ennek értelmében

a közfoglalkoztatási jogviszony időtartam 5 év helyett 10 évre módosulna, ha elfogadja a parlament a javaslatot.

A javaslat indoklása szerint „a módosítás felhatalmazást ad a kormánynak arra, hogy a munkaerőpiacon kifejezetten hátrányos helyzetben lévő aktív korúak előtt tartsa nyitva a közfoglalkoztatásból nyerhető jövedelem megszerzésének lehetőségét a közfoglalkoztatási jogviszonyban tölthető idő hosszának megállapításával”.

Vagyis a kormány ezentúl egyáltalán nemcsak egy eszközként tekint a közmunkára, amivel a hosszú ideje munka nélkül lévőket visszavezetheti az elsődleges munkaerőpiacra. Eredetileg ugyanis a közmunka-programok megújításával pont ez lett volna a célja a kormánynak. Nem pedig a hosszú távú beleragadás a programokba.

A legfrissebb, februári adat szerint 65 ezer közfoglalkoztatott volt Magyarországon, és gyakorlatilag 2023 szeptembere óta stagnál ez a szám. A közmunkások több mint a fele, közel 35 ezren csupán általános iskolai végzettséggel rendelkeznek – feltehetően ők azok, akiket képzettségük okán nagyon nehéz az elsődleges munkaerőpiacra terelni. 54 százalékuk pedig 50 év feletti munkavállaló. A legtöbb közmunkás Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben regisztrálták, előbbi vármegyében 15 ezren, Borsodban pedig 14 300-an voltak februárban.