Mire figyeljünk, ha nincs anyagi problémánk, mégis elkövetjük ugyanazokat a hibákat a sokadik házasságunkban is?

Azzal már foglalkoztunk, hogy a hirtelen bekövetkező gazdagodásnak súlyos emberi következményei is lehetnek, ezért gyorsan kialakult nagy vagyoni különbségnél érdemes vigyázni a régi barátságokra.

Most arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogyan lehet elkerülni a típushibákat, ha az ember – annak ellenére, hogy nincsenek anyagi problémái – a sokadik komoly kapcsolatában is elkövet olyan hibákat, hogy azok a házasságát is zátonyra futtathatják. Vagy akár a harmadik házasságát is…

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444 via LRafael/stock.adobe.com

Elhibázott ajándékozások miatt párkapcsolatoknál a közös jövő reménye forog kockán: az együtt leélt élet reménye, esetleg gyerekek együtt felnevelése és rengeteg befektetett idő és erőforrás válhat semmissé. A megszokott rend fenntartását szolgáló üres gesztussá válhat az ajándékozás, ha nem őszinte erőfeszítés kíséri. Például csak akkor ígérjünk kedvesünknek hatalmas földterület, ha arra van is fedezet, és be is tudjuk tartani az ígéretünket.

Ha az ajándék megfelel a fogadó fél elvárásainak, vagy kellemes meglepetést okoz neki, az élménnyel kapcsolatos pozitív érzelmek felerősödnek, de a nem teljesült elvárások csalódáshoz is vezethetnek, ami rávilágít az ajándékozás pszichológiája és az átgondolt kiválasztás közötti kényes egyensúlyra: kínos magyarázkodásra adhat okot, ha például egy drága szállodánál kvázi vendégekként fotózkodtok, miközben csak ebédelni vitted oda a feleségedet.

Ha túl drága ajándékot adunk, azzal akár kellemetlen helyzetbe is hozhatjuk a másikat: nemcsak azért, mert esetleg úgy érezheti, ezt ő soha nem engedhetné meg magának, az is bűntudatot kelthet benne, hogy ő klasszisokkal kisebb értékű ajándékot adott neked.

photo_camera Fotó: Getty Images Signature via Canva

Hasonlóképpen előfordulhat, hogy a kezdetben kenyérkereső férfi háttérbe szorul, amikor a partnere jobban fizető állásra és ezzel nagyobb autonómiára tesz szert. De ez a hangsúlyeltolódás korántsem kell, hogy válságok és feszültségek forrása legyen: azáltal, hogy a férfi válláról lekerül a család egyszemélyes fenntartásának felelőssége, lehetősége nyílik monetáris szempontból kevéssé honorált, de kreatívabb és önkifejezésre alkalmasabb tevékenységet folytatni. Csak ne mindent a nő fizessen, a költségek valamilyen elv szerinti felosztása azért lehet jó, mert demokratikus, hiszen így mind a két fél megőrizheti függetlenségét és szabadságát.

Fontos tudni, hogy a távolság két ember között a legtöbbször azért alakul ki, mert kezdik elhanyagolni egymást, egyre kevesebbet figyelnek oda, ezáltal nő a stressz mindkét félben, amiből az következik, hogy az emberek egyre inkább türelmetlenek, és egyre könnyebben akarva-akaratlanul is megsértik a másik felet.