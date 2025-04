Vészabó Noémi exférje négy napra lefoglalta az Erzsébet hidat

„Április 17-én reggel lefoglaltam az Erzsébet-hidat, mégpedig egy különleges és tízezreket megmozgató tömegdemonstrációra... A BRFK képviselőivel való konzultáció után négy napra kaptam engedélyt – keddtől péntekig. Amíg mi tüntetünk, senki nem veheti el tőlünk a hidat. Visszaszerezzük Erzsébetet!” – írta a Facebook-oldalán az utóbbi hetekben ismertté vált „festőművész”, Vészabó Noémi volt férje, Dézsy Zoltán, aki az Elment az öszöd című „film” rendezőjeként saját jogán is „híres”.

Kérdésünkre a foglalás és a rendezvény tényét a rendőrség is megerősítette. Ezt írták: „egy magánszemély 2025. április 22. és 26. közötti időre minden nap 18 és 19 óra között az Erzsébet híd járdaszakaszaira jelentett be gyűlést, amelyet a gyülekezési hatóság tudomásul vett”.

Dézsy azt írta, a tüntetésük „rendhagyó lesz”, amihez kéri a közlekedők együttműködését. „Az egész hídon demonstrálhatunk: a gyalogosok kizárólag a járdán, az autósok az úttesten, úgy, hogy közben szépen közlekedik és továbbhalad mindenki.” Ezen túlmenően jelszavakat, kulcsmondatokat is javasolt a saját táblák elkészítéséhez, úgymint: „Szabad hidakat!”, „Éjen a szabad Erzsébet híd!”, „Free Bridge!”

Dézsy foglalása nem előzmény nélküli, az elmúlt hetekben Hadházy Ákos az általa szervezett tüntetéssel rendre megakadályozta a hidakon a közlekedést, emiatt a kormány is elégedetlenkedni kezdett. Orbán Viktor az egyik péntek reggeli rádióinterjújában azt mondta, azok után, hogy a Kúria engedélyezte Hadházy tüntetését, felülírva a rendőrség döntését, muszáj jogszabályt módosítani, hiszen nem járja, hogy a rendesen közlekedők néhány tüntető miatt szívjanak.

Hadházy vasárnap délelőtt arról írt a Facebook-oldalán, hogy „Orbán rendőrsége a harmadik kérelmünket is elutasította a most keddre tervezett tüntetésre. A »Kúria« pedig közben saját magát szembeköpve jóváhagyta a rendőrség első tiltó határozatát”. A független képviselőt ez azonban nem zavarja, azt írta, kedden ötkor ki fog állni a Ferenciek terére, ahonnan felsétál a hídra. Hadházy hozzátette, a harmadik elutasított kérelem szerint a keddre tervezett gyűlés a Ferenciek terén kezdődött volna, ahonnan a Tabánba készültek a tüntetők. Elmondása szerint a rendőrség ennek a fordítottját engedélyezte volna, de azt is csak este.