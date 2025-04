Zelenszkij szerint az orosz hadsereg csak úgy tesz, mintha betartaná a tűzszünetet

A húsvéti tűzszünet Putyin általi meghirdetése óta is folytatódnak a harcok a frontvonal bizonyos pontjain, mondta Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint az oroszok csak a tűzszünet látszatát akarták kelteni, miközben továbbra is nyomulnak előre. Zelenszkij az ukrán fegyveres erők főparancsnokának vasárnap reggeli jelentésére hivatkozva azt mondta, éjfél óta 59 orosz belövésről és öt támadásról értesültek. Az ukrán hadsereg FPV drónokat és tüzérségi csapásokat is észlelt.

photo_camera Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Helsinkiben, 2025. március 19-én Fotó: Heikki Saukkomaa/AFP

Vlagyimir Putyin szombat délután jelentette be, hogy tűzszünetet rendel el húsvét idejére, Zelenszkij még aznap több támadásról, dróntámadásról és bombázásról számolt be. Az ukrán elnök azt ígérte, ha az oroszok nem lőnek, ők sem fognak. Elismételte, hogy Ukrajna a húsvéti szünet lejárta után is hajlandó volna 30 nappal meghosszabbítani a tűzszünetet. (Meduza)