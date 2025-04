Az amerikai védelmi miniszter a feleségének és a testvérének is elküldhette Signalon a jemeni támadás terveit

Pete Hegseth védelmi miniszter március 15-én részletes információkat osztott meg a közelgő jemeni csapásokról egy Signal-csoportban, amelynek a felesége, a testvére és az ügyvédje is tagja - állítja négy, az üzenetről tudó forrás.

A New York Timesnak egyesek azt mondták, a Signal-csoportban megosztott információk közt repülési tervek is voltak. Ezek lényegében ugyanazok a tervek voltak, amelyeket Hegseth egy másik csoportban is megosztott, amelybe Michael Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó tévedésből felvette az Atlantic szerkesztőjét is.

Ezt a cset csoportot viszont Hegseth hozta létre a kinevezése előtt, több mint 10, a személyes vagy szakmai belső köréhez tartozó embert vett fel, és mindezt a magántelefonján intézte. Ezen a gyakorlaton a kinevezése után sem változtatott.

Hegseth felesége korábban a Fox Newsnak dolgozott, nem a védelmi minisztérium alkalmazottja, mégis elkísérte férjét külföldi találkozókra. Hegseth testvére és az ügyvédje a Pentagonban dolgozik, de nem világos, miért kellett tudniuk a húszi lázadók ellen tervezett katonai csapásokról.

photo_camera Pete Hegseth Fotó: SIMON WOHLFAHRT/AFP

A lapnak ketten arról beszéltek, Hegseth ezt a csoportot eredetileg a rutinszerű adminisztratív ügyek illetve az időbeosztásának megvitatása miatt hozta létre, és jellemzően nem használta a csetet érzékeny katonai műveletek megvitatására.

A Waltz-féle csoport nyilvánosságra kerülése után a Trump-kormányzat azt állította, nem osztottak meg haditerveket vagy bármilyen titkos információt, bár ezt szkeptikusan fogadták a nemzetbiztonsági szakértők. Egy amerikai tisztviselő most nem volt hajlandó kommentálni, hogy Hegseth megosztott-e részletes támadási információkat, de fenntartotta, hogy nem sérült a nemzetbiztonság. Szerinte ebben a csetben soha semmi titkosat nem tárgyaltak.

A Pentagon szóvivője nem válaszolt a lap megkereséseire.