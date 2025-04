Az izraeli pénzügyminiszter szerint a túszok kimentése nem a kormány legfontosabb célja

Becalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter hétfőn kijelentette, hogy a Gázában fogva tartott túszok hazahozatala nem a legfontosabb célja a kormánynak – írja a Times of Israel. A szélsőjobboldali miniszter a Galey Israel rádiónak adott interjújában így fogalmazott:

„Ki kell mondanunk az igazságot, a túszok visszahozása nem a legfontosabb dolog. Ez természetesen rendkívül fontos cél, de ha valóban el akarjuk pusztítani a Hamászt, hogy ne fordulhasson elő újra egy október 7-éhez hasonló tragédia, akkor meg kell értenünk: nem alakulhat ki olyan helyzet, hogy a Hamász tovább működhessen a Gázai övezetben.”

A terrorszervezet korábban azt mondta, hajlandó lenne elengedni az 59 túszt – közülük 24-en még életben vannak –, ha Izrael véget vetne a háborúnak, és kivonulna a Gázai övezetből. Benjamin Netanjahu miniszterelnök azonban többször is hangsúlyozta, hogy a háborút csak akkor hajlandó befejezni, ha a Hamászt teljesen felszámolják.

A túszok és az eltűntek hozzátartozói a miniszter nyilatkozatával kapcsolatban azt írták, nem találnak szavakat, csak szégyent éreznek. „Szmotrics, a történelem emlékezni fog arra, hogyan zártad be a szíved a fogságban lévő testvéreid előtt, és hogyan döntöttél úgy, hogy nem mented meg őket” – írták, majd felszólították a kormányt, hogy „foglaljanak állást és bizonyítsák be, hogy továbbra is elkötelezettek az alapvető zsidó és izraeli értékek, vagyis a foglyok kiszabadítása és testvéreink megmentése mellett”.

photo_camera Becalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter 2023. március 5-én. Fotó: Gil Cohen-Magen/AFP

Ellenzéki politikusok is kritizálták Szmotricsot a túszokkal kapcsolatos megjegyzése miatt. „A túszokat emberáldozatként ajánlja fel a messianisztikus téveszmék oltárán” – mondta a Demokraták vezetője, Jair Golan, aki a Netanjahu-kormány igazi arcának nevezte politikust. Azt mondta, a kormány számára az elhanyagolás és az életek feláldozása nem kudarc, hanem politika.

A tűzszüneti tárgyalások ismét megrekedtek, miután a Hamász elutasította Izrael legújabb javaslatát, mondván, hogy nem fogad el egy olyan „részleges” megállapodást, ami nem garantálja a háború befejezését vagy az izraeli csapatok teljes kivonulását a Gázai övezetből. Izrael legutóbbi ajánlata szerint a Hamásznak 10 izraeli túszt kellene elengednie 45 napos tűzszünetért és palesztin foglyok szabadon bocsátásáért cserébe, valamint ígéretet tenni a háború befejezéséről és a gázai segélyek visszaállításáról szóló további tárgyalásokra.

Az elmúlt hetekben az izraeli csapatok átvették az ellenőrzést a Gázai övezet mintegy 30 százaléka felett, beleértve Rafah egyes részeit is. A márciusi tűzszünet összeomlása óta több mint 1600 ember halt meg Gázában.