Ha részegen repülőt vezetsz, azért sem kapsz akkora bírságot, mint ha Orbán ellen tüntetsz

Összességében már bőven száz fölött van azoknak a száma, akiket a rendőrség az elmúlt hetek tüntetésein közlekedési szabálysértésre hivatkozva megbüntetett.

Ilyen bírságot azok kapnak, akik semmi mást nem csináltak, csak az úttesten, villamossínen tüntettek. Ha valaki ennél súlyosabb dolgot tett, például garázdaságot, csendháborítást követett el, visszaélt a gyülekezési joggal, azt ezeken a jogcímeken bünteti meg a rendőrség.

Eddig csak pár bírság összege szivárgott ki, azok elég magasnak tűntek. A pécsi Biasics Renáta például még április legelején kapott kézhez egy 84 500 ezer forintos bírságot azért, mert leült a földre.

Az Instagramra kiposztolt határozat szerint "közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése" szabálysértést követte el. Bár nem belvárosi tüntetés, de szintén 84 500 forintos bírságot kaptak még április elején azok a momentumosok is, akik megpróbálták blokkolni az utat az MTVA-nál a pénteki interjújára érkező Orbán Viktor előtt. A Telex egy 39 ezer forintos szegedi tüntetési bírságról számolt be.

A százezret közelítő összegek elég magasnak számítanak. A vonatkozó jogszabály (ide kattintva a 6. mellékletet kell nézni) felsorolása szerint ilyen magas összegű bírságok nem is nagyon léteznek, az egyedüli büntetés, ami eléri a 80 ezres határt, az a mozgáskorlátozott parkolóhelyre való parkolás, igaz, ez rögtön 156 ezer forint. De ha valaki egy autópálya közepén áll meg, az is csak 65 ezer forint csekken, és a fele a helyszínen. Ittasan mozdonyt vagy repülőt vezetni is olcsóbb (1. melléklet), mint leülni egy híd közepére egy kormányellenes tüntetésen. Sőt, simán autóval megállni a hídon is jobban megéri, mint tüntetésen ücsörögni, ugyanis

a megállás hídon, aluljáróban, alagútban, valamint ezek be- és kijáratánál 46 800 forintos bírsággal jár.

Lapunk megkérdezte a rendőrséget, hogy mi a kiosztott bírságok átlagos értéke, illetve azt kértük, hogy ha van róla táblázatuk, akkor küldjék el összegekre és létszámokra lebontva, hogy hányan milyen összegű bírságot kaptak.

Ez azért lehet érdekes, mert a fentiek alapján felmerülhet, hogy a rendőrség szándékosan próbálja kiemelkedően és megmagyarázhatatlanul nagy szabálysértési bírságokkal eltántorítani az amúgy békés demonstrálókat attól, hogy legközelebb is utcára vonuljanak.

A rendőrség nem válaszolt a kérdéseinkre. Azt írták, hogy a tüntetések után közleményeket adtak ki, abból tájékozódjunk. A közleményekben (1, 2, 3, 4, 5) azonban csak létszámok vannak, összegek nincsenek

A közlemények szerint egyébként

március 25-én 18 ember ellen indult közlekedési szabálysértési eljárás,

április 1-én 58,

április 8-án négy,

az április 14-én indult maratoni demonstráció első napján 61, a másodikon egy.

Azt is írták, hogy „az intézkedések, valamint a bírság kiszabása során a rendőrség a jogszabályoknak megfelelően jár el”.

Ha esetleg Ön kapott bírságot valamelyik tüntetésen, küldje el a megirom@444.hu-ra, hátha sikerül egy körülbelüli képet kapni arról, hogy mennyire általános a 84500-as büntetés!

A 444.hu emellett közérdekű adatigénylést is tervez benyújtani az ORFK-nak ezekre az adatokra.