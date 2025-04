Különleges menetrend a MÁV-nál: Szombathely-Budapest, 3 átszállással, 4 óra alatt

Pályakarbantartó munkák kezdődtek a GYSEV vonalán, az RTL Híradója szerint emiatt volt, aki két órát várt Szombathelyen, mire felfért egy vonatpótló buszra, más pedig arra panaszkodott, hogy 3 átszállással, 4 óra alatt ért Budapestre.

Aki Szombathelyről akar Budapestre jutni, az pótlóbusszal utazhat Győrig, vagy vonattal, de kerülővel juthat el Budapestre.

Szombathely és Győr között most pótlóbuszok közlekednek, a különleges menetrend a MÁV ígérete szerint jövő hét keddig tart. Az RTL kérdésére azt írták: az ünnepek után „a korábban tapasztaltnál jóval több utas kívánta igénybe venni ezeket a járatokat, ezért tartalékbuszt is be kellett állítani Szombathelyen, ami időbe került”. Azt is közölték, hogy az érintett utasoktól elnézést kérnek a várakozás miatt.