Olasz bútorgyártó cégbe vásárolta be magát a Száraz Istvánhoz kötődő magántőkealap

A jegybanki alapítványokról szóló ÁSZ-jelentés a közérdeklődés középpontjába állította Matolcsy György volt jegybankelnököt, valamint fiát, Matolcsy Ádámot és a baráti körét, Száraz Istvánt és Somlai Bálintot. Szinte minden napra jut új információ a körről és az MNB-ügyről, szerdán például Matolcsy Ádámot fotóztuk le a NER kedvenc éttermében, aki a letelepedési kötvénybiznisz egyik kulcsfigurájával, Földesi Gáborral találkozott. Ennek nyomán derült ki, hogy a Száraz-kör, illetve a jegybanki alapítvány lengyel ingatlanos cégének magyar leánya szép csendben bevásárolta magát Földesi NAP Nyrt. cégébe, sőt nemrég Matolcsy Ádám érdekeltsége is érdeklődést mutatott a társaság iránt.

Az évek alatt Száraz István terjedelmes cégbirodalomra tett szert maga is, de az általa birtokolt Quartz Befektetési Alapkezelő magántőkealapjaiban még nagyobb vagyon rejtőzhet. A magántőkealapok velejárója – egyben előnye is a NER-kegyeltek számára – az átláthatatlanság, vagyis a tulajdonosi körüket és a benne lévő vagyonokat nagyrészt jótékony homály fedi. Ha a magántőkealap kft.-t birtokol, az jellemzően kiderül a céghálókból. Az ingatlanok, a zrt.-k és a külföldi társaságok esetében azonban már nem ez a helyzet. Olykor azonban ezekre is fény derül.

photo_camera Egy görög hotelbe készítettek ruhaszárító csipesz formájú dohányzóasztalt Fotó: Riva 1920

Például most megtudtuk, hogy néhány évvel ezelőtt a Száraz Istvánhoz kötődő egyik nagy magántőkealap bevásárolta magát egy lombardiai, egyedi luxustermékeket készítő bútorgyártó vállalkozásba, a Riva Industria Mobili S.p.a.-ba. A Felis Magántőkealap 42,5 százalékos tulajdonrészt szerzett, információink szerint nagyjából 2020 környékén.

Az olaszországi cégnyilvántartásban arra nem találtunk információt, hogy pontosan mikor történt a tulajdonszerzés, de a frissen lekért cégkivonat szerint még biztosan tulajdonos a Felis.

Mellette még két tulajdonosa van a cégnek:

5 százaléka van Riva Davidének,

52,5 százaléka Riva Mauriziónak.

A Rivát 1983-ban alapították a tulajdonosok, jelenleg 1,3 millió eurós (közel 530 millió forintos) tőkével rendelkezik, átlagosan 80 alkalmazottja van. Elérhető legutóbbi, 2023-as beszámolója szerint abban az évben a korábbihoz képest némileg visszaesett az értékesítésből származó bevétele, 17 millió euró után 14,6 millió eurót folyt be a kasszába, az egyéb bevételek viszont közel megduplázódtak, 260 millióról 526 millió euróra. 2023 végi árfolyamon számolva összesen 5,7 milliárd forintos bevételt tudott összehozni a Riva.

photo_camera Hajkefe alakú bútor Fotó: Riva 1920

Ebből a végén kicsivel több mint egymillió eurós, vagyis 382 millió forintos nyereség maradt, ami jócskán elmarad az előző évi 1,6 millió eurós (611 millió forint) profittól.

Érdekesség, hogy a cégnek összesen 8,2 millió euró (3,1 milliárd) adóssága is van, és közel 382 millió forintnyi likvid pénzeszköze, vagyis kicsivel több mint 1 millió euró pihen a bankszámlán és a házipénztárban összesen.

A Riva a honlapja szerint egyedi stílusban gyárt tömör fabútorokat, jellemzően újrahasznosított fából. Felhasználják egyebek mellett az új-zélandi kaurifa 50 ezer éves rönkjeit, a velencei lagúnákból származó tölgyfa oszlopokat, kidőlt libanoni cédrusrönköket, új életet adnak leírásuk szerint az egykori tölgyfa hordóknak is. Referenciáik alapján kaptak megbízást mykonoszi butikhoteltől, svájci, milánói éttermektől, hotelektől, bútordarabjaik megtalálhatók az egyik étteremlánc koppenhágai, moszkvai, müncheni, monacói, szöuli egységeiben. Emellett művészeti alkotásokat is létrehoztak, mint például egy hatalmas, 3 méter magas, fából készült lószobor, vagy egy méretarányos sportautó.

photo_camera Fa sportautó Fotó: Riva 1920

A bútorgyár története egyébként egészen 1920-ig nyúlik vissza, azóta családi tulajdonban van a cég, talán ez a tény kicsit még meglepőbbé teszi a Száraz-féle magántőkealap felbukkanását.

Érdekes párhuzam, hogy Matolcsy Ádámnak is van bútorgyártó cége, a Balaton Bútor. Ugyan nem tudni, hogy pontosan kinek a megbízásából vásárolta be magát a Felis a Rivába, az viszont árulkodó, hogy az ügyvezetők közé bekerült Feodor András, aki Matolcsy Ádám bejáratott bútorgyáras üzlettársa. Feodor Matolcsy Balaton Bútor nevű cégének ügyvezetője.