Petícióban követelik a szülők a Külső-Pesti Tankerületi Központ vezetőjének leváltását, miután több iskolát is át akarnak szervezni a tankerületben

Petícióban követelik a felháborodott szülők a Külső-Pesti Tankerületi Központ vezetőjének leváltását. A szülők azért tiltakoznak, mert a tankerületben több iskolát is át akarnak szervezni - írta meg a Telex.

A legnagyobb felháborodást a XVIII. kerületi Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola átszervezése váltotta ki. Az iskola leendő két első osztályát helyhiányra hivatkozva szeptembertől áthelyeznék a Kandó Téri Általános Iskolába, ami gyalog nagyjából két és fél kilométerre van a Kapocs Iskolától.

A tankerület vezetője március elején azt írta a szülőknek, hogy azért kell áthelyezni az első két osztályt, mert az épületben 16 osztályra csak 12, előírásoknak megfelelő osztályterem van. A Telex információi szerint két alagsori teremben penészgomba miatt nem megfelelő a levegő minősége.

photo_camera Képünk illusztráció Fotó: Sina Schuldt/dpa Picture-Alliance via AFP

A szülők szerint azonban költözés nélkül is meg lehetne oldani a problémát. Például konténertantermeket telepíthetnének az iskolához. Emellett arra is hivatkoznak, hogy az érintett termekbe szellőző berendezéseket építettek be, ráadásul a március 19-ei közegészségügyi ellenőrzés alapján már nincs penészedés a termekben.

Mivel a szülők arra gyanakodnak, hogy a penészedés csak ürügy az átszervezésre, tüntetéseket is szerveztek a tankerület vezetője ellen.

Az ügy a parlamentben is téma volt. A kerület parlamenti képviselője, Kunhalmi Ágnes arra kérte a Belügyminisztériumot, hogy álljon el a tervektől. Rétvári Bence belügyi államtitkár azt válaszolta, még nem döntöttek véglegesen, de a szülők véleményét hangsúlyosan figyelembe veszik majd.