The Washington Post: Az amerikaiak akarják, hogy Ukrajna és Európa is ismerje el a Krímet Oroszország részeként

Az április 23-ai londoni egyeztetésen az Egyesült Államok küldöttsége azt fogja javasolni az ukránoknak és az európaiaknak, hogy ismerjék el a Krím-félszigetet Oroszország részeként, emellett pedig egyezzenek bele a frontvonalak befagyasztásába, állítja jól értesült forrásaira hivatkozva a The Washington Post.

Néhány nappal ezelőtt a Bloomberg írt arról – a hírt a 444 is szemlézte –, hogy maga az USA kész elismerni az oroszok fennhatóságát az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt félsziget fölött. A Wall Street Journal később arról számolt be, hogy az amerikaiak szándéka már az április 17-ei párizsi egyeztetéseken felmerült.

A The Washington Post arról ír most, hogy az amerikaiak az oroszok elleni szankciók visszavonását is megfontolják, legalábbis abban az esetben, ha Putyin parancsot ad az Ukrajna területén zajló harci cselekmények berekesztésére.

photo_camera Tömeg a moszkvai Vörös téren a Krím elcsatolásának tizedik évfordulóján, 2024. március 18-án Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

A lap az ukrán elnök tanácsadóját is idézte, aki szerint vannak az amerikai javaslatban elemek, amelyekkel Ukrajna egyetért, de olyanok is, amelyekkel nem. Egy nyugat-európai tisztségviselő pedig arról beszélt, hogy az USA megsemmisítő nyomást igyekszik gyakorolni Ukrajnára.

Az ukránok európai szövetségesei a WP szerint a területi veszteségeket kompenzálandó azt forszírozzák, hogy szülessenek megfelelő és érvényesíthető biztonsági garanciák, továbbá alkossanak hatékony programot az ország újjáépítésére vonatkozóan.

A londoni találkozón lapértesülések szerint az Egyesült Államok, Ukrajna, Nagy-Britannia, Németország és Franciaország képviseltetheti magát magas szinten.