A Belügyminisztérium elutasította Vitézy javaslatát, miszerint rendszámfelismerő kamerák segítségével rójanak ki bírságot a szabálytalan autósokra

Elutasította a Belügyminisztérium Vitézy Dávid azon javaslatát, hogy rendszámfelismerő kamerákkal szabhassanak ki büntetést azokra az autósokra, akik akadályozzák a közösségi közlekedést, számolt be maga Vitézy a Facebookon.

Tavaly ősszel terjesztette fel a Fővárosi Közgyűlés Vitézy kezdeményezésére a javaslatot, ami lehetővé tette volna, hogy akár a közterületi kamerák, akár a buszok, villamosok elején található kamerák felvételei segítségével lehessen kiszabni bírságot a közösségi közlekedést szabálytalanul akadályozó vagy épp a piroson áthajtó, tilosban kanyarodó, buszsávot jogosulatlanul használó, a buszmegállóban várakozó járművek vezetőivel szemben.

Vitézy emlékeztetett, hogy korábban ehhez egyébként megvolt az önkormányzatok joga, de Tarlós István főpolgármestersége alatt ezt megszüntették. Azóta az önkormányzatok rendészetei csak és kizárólag személyes úton szabhatnak ki közlekedési bírságot.

Vitézy a posztjához mellékelt egy fotót is, amit nemrég készített arról, hogy egy tilosban parkoló autó miatt a busz nem tud a beállni a megállóba. Azt Vitézy is megjegyzi, hogy bezzeg a betiltott Pride-on be lehet majd vetni arcfelismerő kamerákat, míg a szabálytalanul közlekedőkkel szemben nem.