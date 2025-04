A rendőrség megmagyarázta, miért a drogkereskedő szomszédjának házába tört be a TEK hajnal négykor Törökbálinton

Egy törökbálinti család szerint tévesen rontottak be a házukba április 17-én hajnalban a TEK kommandósai, akik leverték a kamerákat, levágták a kerítést, és mindenkit kiparancsoltak a házból, ahol egy hároméves kislány és egy idős asszony is aludt. Akkor azt írtuk, hogy valójában nem őket, hanem a szomszédjukat keresték a TEK-esek, akik aztán át is mentek a férfihoz, ahol lövések dördültek.

A rendőrség most közleményt adott ki, amiben megmagyarázták, mi történt. Úgy fogalmaztak, ezek a „tények”: A 65 éves T. Sándor ellen volt elfogatóparancsuk kábítószer-kereskedelem miatt, és miután „azonosították törökbálinti tartózkodási helyét”, „felmerült, hogy a férfinak fegyvere lehet”, ezért kérték a TEK segítségét.

És hogy miért a szomszédokhoz ment a TEK? A rendőrség magyarázata szerint „a lakosság biztonságának érdekében”, ugyanis a TEK „a két, szomszédos ingatlanban tartózkodó személyeket felszólították az épületek elhagyására, majd őket egy távolabbi, biztonságos helyre kísérték”.

A közlemény szerint egyébként „T. Sándor János nem tett eleget a rendőri felszólításnak, nem adta meg magát, hanem illegálisan tartott lőfegyverével öngyilkosságot kísérelt meg, és megsebesítette magát”. A férfi mentők szállították kórházba, ahol április 22-én meghalt.

A férfi házában öt, engedély nélkül tartott fegyvert és több mint 6,5 kg drogot találtak: amfetamint, kokaint és „más, egyelőre ismeretlen, droggyanús anyagot”.