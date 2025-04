Az MNB szerint „az egyik politikai párt vezetője” ingerülten kérte számon egyik munkatársukat, Magyar Péter szerint ő csak azt jelezte, hogy bohócfejjel fog válaszolni a kérdéseikre

Sajtóközleményt küldött ki szerda délben a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Azt írták, egyik munkatársukat ingerülten kérte számon „az egyik politikai párt vezetője”. Bár a közlemény nem nevesítette a politikust, Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója egy órán belül már azt írta, Magyar Péterről van szó.

Az MNB közleménye szerint „az egyik politikai párt vezetője” április 22-én telefonon, ingerült hangnemben kérte számon egyik munkatársát, miután hivatalból piacfelügyeleti eljárást indítottak vele szemben bennfentes kereskedelem gyanúja miatt.

A politikus kifogásolta a jegybank írásbeli nyilatkoztató végzésében foglalt határidőt. Bár az ügyintéző tájékoztatta, hogy jogi képviselője határidőhosszabbítási kérelmet nyújtott be, a politikus indulatosan kérte számon a jegybank munkatársán a határidőt. Közölte, hogy a végzésében foglalt kérdéseket komolytalannak tartja, majd a jövő évi országgyűlési választásokra utalva változásokat helyezett kilátásba.

Az MNB azt írta, hogy az eljárás az OPUS GLOBAL Nyrt.-vel kapcsolatos. A vállalat 2023. júliusi részvényvisszavásárlási bejelentését közvetlenül megelőző időszakot vizsgálják.

A sajtóközlemény kiadása után Menczer Tamás Facebook-posztjában név szerint megnevezte Magyar Pétert, aki szerinte megfenyegette az MNB ügyintézőjét.

Nem sokkal később Magyar Péter is reagált. Azt írta a Facebookon, hogy nem fenyegette meg az MNB ügyintézőjét. Csak jelezte neki, hogy bohócjelet fog rajzolni a kérdéssorra, és kijelentette, hogy nem követett el bennfentes kereskedelmet. Emellett kérte az ügyintézőtől, hogy „adja át a jegybank vezetőinek az üzenetet, miszerint a leendő Tisza-kormány mindent meg fog tenni a világ eddigi legnagyobb bankrablását elkövető politikusok és jegybanki vezetők felelősségre vonásáért”. Magyar szerint ez nem fenyegetés, hanem egy ígéret, amit be is fognak tartani.

photo_camera Magyar Péter Fotó: Bankó Gábor/444

A bennfentes kereskedelem vádja azután merült fel Magyarral szemben, hogy volt barátnője, Vogel Evelin egy hangfelvételen azt állította, Magyarnak 90 millió forintnyi részvénye van, és részben olyan információk birtokában keresett pénzt a tőzsdén, amikről nem kellett volna tudnia.

Februárban az Index forrásmegjelölés nélkül arról írt, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálódik az ügyben. Az MNB pedig közölte, hogy 7 magánszeméllyel szemben eljárást indítottak.

Magyar Péter tagadta a vádakat. Azt mondta, hogy „az Index cikke full kamu”, a banki kimutatásai bizonyítják ugyanis, hogy 2023. július 21-én nem vásárolt Opus-részvényeket, hanem csak július 25-én, azaz több nappal a hivatalos bejelentés után vett belőlük, amikor már mindenki tudott a visszavásárlásról. Azt is mondta, hogy az akkor vásárolt részvények „egy részét viszonylag hamar eladta, azokon keresett, míg egy részét megtartotta, azokból rosszabb árfolyamon tudott kiszállni”.