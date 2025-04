Bukhat az első debildominó: veszélyben Trump kétbalkezes hadügyminisztere, aki a családtagjaival is hadititkokról csetelt a Signalon

photo_camera Drebin hadnagy trumpista utóda, Pete Hegseth hadügyminiszter Fotó: SAUL LOEB/AFP

Bár a Fehér Ház hivatalosan teljes mellszélességgel védi, máris megingott Trump egyik kulcsembere, Pete Hegseth védelmi miniszter helyzete.

1.) A múlt héten Hegseth három közeli munkatársát rúgták, sőt zárták ki a Pentagon épületéből azonnali hatállyal, hadititkok kiszivárogtatása miatt.

2.) Vasárnap Hegseth eddigi személyes szóvivője, John Ullyot írt élesen kritkus publicisztikát a Politicóra volt főnökéről. A hadügyminiszter múlt héten szintén kirúgott eddigi bizalmasa arról értekezett, hogy Hegseth érkezés óta teljesen szétesett és káoszba merült a Pentagon.

3.) Az a Pentagon, aminek a belső ellenőrzése három hete kezdett vizsgálódni saját minisztere ellen, részben egy republikánus szenátor kérésére, kiderítendő, hogy a miniszter tényleg hadititkokat osztott-e meg a bárki által letölthető Signal appon.

4.) Ugyanazen a napon, amikor Ullyot írása megjelent, vagyis most vasárnap leplezte le a New York Times, hogy Hegseth egy olyan, nem védett hálózaton létrehozott csetcsoportba is elküldte a jemeni bombázások részleteit, amiben a családtagjai és bizalmasai a tagok.

A megingás tény, az azonban a CNN szerint egyáltalán nem biztos, hogy Trump ténylegesen meneszti-e azt Hegsethet, aki eleve annyira zűrös figurának tűnt, hogy még a Trump által egyébként szinte teljesen leuralt republikánusok is alig akarták megszavazni miniszternek. A harctéri veteránból lett Fox News-műsorvezető szinte példátlan módon annak ellenére sem kapott volna többséget a szenátusban, hogy ott Trump pártja van többségben. A patthelyzetet így végül csak J.D. Vance alelnök szavazata döntötte el, így lehetett Hegseth kormánytag. Az amerikai történelemben mindössze másodszor volt szükség alelnöki szavazatra egy kinevezéshez.

A CNN szerint Trump ki szokott tartani a kívülről támadott emberei mellett. Ugyanakkor maga Hegseth egykori szóvivője írja azt, hogy

„Donald Trump elnök ismert arról, hogy keményen számon kéri a legfontosabb kinevezettjeit. Ennek ismeretében nehéz elképzelni, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter még sokáig a pozíciójában maradjon."

De mi volt képes megrengetni meg egy ennyire belsőkörös trumpista pozícióját is, mindössze három hónap alatt, úgy, hogy Amerika közben nem szenvedett el semmiféle harctéri vereséget?