Elbukta a túlárazott pécsi buszbeszerzéshez kapcsolódó, a jó hírneve megsértése miatt indított pert Bánki Erik

Bő egy héten belül csaknem egymillió forintjába fájhat Bánki Erik fideszes parlamenti képviselőnek az úgynevezett Volvo-gate, miután első fokon veszített egy pécsi vloggerrel szemben, akit jó hírnév megsértése miatt perelt be. A beperelt Bogos Csaba egy videójában ismertetett egy, az ügyben született bírósági ítéletet. Bánki úgy érezte, a videó sérti az ő jó hírnevét, ám a Népszava cikke szerint a bíróság azt mondta ki: a vlogger tényszerűen, egy, az ügyészség szerint túlárazott buszbeszerzésben született nyilvános ítélet tartalmát ismertette, és bár a saját szavaival foglalta össze, a bírósági megállapításokat nem torzította el.

A bíró, amellett, hogy kimondta: Bogos nem sértette meg a politikus jó hírnevét, Bánkit 675 ezer forintos perköltség megfizetésére is kötelezte.

A Népszava cikkéből, illetve Bogos Facebook-posztjából kiderül, hogy Bánki, akit Varga István korábbi fideszes parlamenti képviselő, ügyvéd képviselt, nem is jelent meg az általa indított per tárgyalásán. Ezt persze ezúttal jogszerűen megtehette. Bő egy héttel korábban, múlt hétfőn viszont igazolatlanul hiányzott az ügyben újraindult első fokú tárgyalásról, ahol tanúként kellett volna megjelennie. Azért a mulasztásáért a Szekszárdi Törvényszék bírája 300 000 forintra bírságolta őt (Bánki távollétét a tárgyalás előtt egy munkanappal, a munkaidő végén elküldött igazolással akarta igazolni Kocsis Máté frakcióvezető, ezt nem fogadta el a bíró), így jött ki a fideszes politikusnak bő egy hét alatt az egymilliós volvogate-es számla.

Hogy mi maga az ügy, arról számos cikkben írtunk – ezek egy helyen itt találhatók –, egy mondatban összefoglalva: az ügyészség szerint 2015-ben, a fideszes Páva Zsolt polgármestersége idején a pécsi önkormányzat cége, Tüke Busz Zrt. az eredeti ajánlatnál több százmillió forinttal drágábban vásárolt használt Volvo-buszokat úgy, hogy a vádirat szerint az árkülönbözet egy, a beszerzésben érdemi munkát nem végző közvetítőcégnél csapódott le. A perben négy vádlott volt, egyikük elhunyt, egyikük ellen jogerős ítélet született, két vádlott ellen újraindult az eljárás ez év elején.

Bánkinak az ügyben tanúként kell, vagyis kellene bíróság elé állnia. Ugyanakkor, ha nem is vádlott, a neve többször is felbukkan az ügyben, például a Pécsi Ítélőtábla tavaly tavaszi határozatában (ezt ismertette Bogos a videóban) azt írják: a már jogerősen elítélt III. rendű vádlott, Patzek Endre Tibor – aki szintén nem jelent meg a tanúkihallgatásán – „ügyvezetője volt a németországi székhelyű Zeta Services Gmbh gazdasági társaságnak, melyben Bánki Erik országgyűlési képviselő 91%-os tulajdoni résszel rendelkezett. Ismertté vált még az, hogy ugyanebben az időszakban Patzek

Endre Tibor III. r. vádlott az említett cég számlájára 52 480 900 forintot utalt át”. Ebben a cikkünkben Bánki és a Volvo-gate többi kapcsolódási pontját is összeszedtük.