Elhalasztották a londoni béketárgyalást, miután Ukrajna nemet mondott arra, hogy a Krím az oroszoké maradjon

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Ukrajna vezető diplomatái szerdán tárgyaltak volna Londonban az orosz-ukrán háború befejezéséről. Magyar idő szerint nem sokkal kilenc óra előtt tudta meg a Sky News, hogy a tárgyalást elhalasztják, miután előző nap Kijev jelezte, hogy elfogadhatatlannak tartja az amerikai béketervet – amely hivatalosan is elismerte volna a Krím-félsziget orosz fennhatóságát –, majd ennek nyomán Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy nem utazik Londonba.

Az öt nemzet magas rangú tisztviselői között zajlanak majd megbeszélések, és az ukrán külügyminiszter elutazik Londonba, ahol kétoldalú megbeszélése lesz David Lammy brit külügyminiszterrel. Keith Kellogg, az amerikai elnök különmegbízottja pedig francia és német diplomáciai vezetőkkel találkozik.

A béketárgyalások lelassulása a Sky szerint ellentétben áll azzal, hogy Donald Trump és csapata fokozni akarta a nyomást Kijev és Moszkva között a tűzszüneti megállapodás érdekében. Rubio a múlt héten Párizsban már arról beszélt, hogy Trump egyre türelmetlenebb a béketeremtési folyamatok elhúzódása miatt, és ha nem sikerül gyorsan lezárni az ukrajnai háborút, az USA „tovább fog lépni.”

Húsvétra Putyin orosz elnök tűzszünetet hirdetett, amihez Ukrajna is csatlakozott, ám aztán mindkét fél a fegyverszünet megsértésével vádolta a másikat, bár az ukrán tisztviselők elismerték az orosz támadások intenzitásának általános csökkenését. Kedden pedig Putyin már arról beszélt, hogy hajlandó lenne nyugati közvetítők nélkül, közvetlenül az ukránokkal tárgyalni a háború lezárásáról. Egy nappal korábban Zelenszkij azt mondta, hogy „minden megbeszélésre készen áll” a tűzszünetről, amely leállítja a polgári infrastruktúrát ért csapásokat.

Az amerikaiak béketervét a háborúban álló felek egyike sem támogatta. Ukrajna elsősorban a Krím elvesztése miatt – ráadásul a washingtoni tervezet de facto elismerte volna a most orosz kézen lévő kelet-ukrajnai megyék nagy részén is az orosz fennhatóságot –, de nyilván érzékeny pont volt az is, hogy kategorikusan kizárták a majdani ukrán NATO-tagság lehetőségét is. Az oroszok többek között azt nehezményezték, hogy Ukrajna területére nyugati békefenntartók érkeznének, illetve hogy a Dnyeper folyó feletti hozzáférése megmaradna Kijevnek.