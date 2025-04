Látványosan büntetik Muskot, amiért beállt Trump mögé: 20-70 százalékos zuhanás a Teslánál

A Tesla-vezér Elon Musk bejelentette, hogy jelentősen csökkenti a Donald Trump kormányzatában betöltött szerepét, miután a vállalat pocsékul kezdte az évet, a nyeresége és bevétele is zuhanórepülésben volt az első három hónapban. Kedden a cég a negyedéves jelentésében a bevételei 20 százalékos csökkenéséről számolt be, míg a profit több mint 70 százalékkal zuhant.

Az elektromos autógyártó tehát látványosan lejtőre került, mióta Musk a Fehér Ház politikai szereplőjévé vált. A cég ráadásul figyelmeztette a befektetőket, hogy a mélyrepülés tovább folytatódhat. A BBC cikke szerint a Tesla nem is hajlandó növekedési előrejelzést adni, csak annyit közöl, hogy „a politikai hangulat megváltozása” jelentősen ronthatja a keresletet.

Musk erre úgy reagált, hogy a Doge-ra szánt idő a következő hónaptól „jelentősen csökkenni fog”, csak heti egy-két napot töltene kormányzati ügyekkel, és azt is csak addig, „ameddig az elnök akarja, és ameddig ez hasznos”. Musk kiállása Trump mellett, valamint az amerikai államapparátust leépítő Doge projekt tiltakozásokat és a Tesla bojkottját váltotta ki világszerte, idézi fel a lap.

Trump Kínára kivetett vámjai a Teslát is súlyosan érintették. Musk összetűzésbe is került a Trump-adminisztráció több szereplőjével, köztük Peter Navarro kereskedelmi tanácsadóval, a vámháború egyik főszereplőjével (akit saját minisztertársainak is ki kellett cselezniük, olyan fundamentalistán vámhívő). A hónap elején Musk bolondnak nevezte Navarrót, aki azt mondta, hogy Musk nem autógyártó, hanem „leginkább csak autó-összeszerelő”.

A társaság részvényei a keddi piaczárásig mintegy 37 százalékot veszítettek idei értékükből. Dan Coatsworth, az AJ Bell befektetési elemzője szerint a helyzet még romlani fog, „a Tesla problémái egyre nőnek”.