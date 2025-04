Videót tett közzé a Hamász a magyar-izraeli túszról, Omri Miranról, akit még 2023 október 7-én rabolták el dzsihadista fegyveresek az otthonából, miközben a feleségét és két kislányát akarta védelmezni, számolt be a Hetek.

A Hamász körülbelül egy évvel ezelőtt tett közzé egy a mostanihoz hasonló propaganda videót a magyar-izraeli túszról, de aztán sokáig semmit nem lehetett tudni róla. Miután a legutóbbi tűzszünet során más túszokat is szabadon engedtek, Miran családja arról számolt be, hogy megerősítést kaptak arról, hogy életben van azoktól a túszoktól, akiket tavaly júliusig vele együtt tartottak fogva. Most újabb életjel érkezett videós formában.

A láthatóan lefogyott és megviselt Miran a felvételen elmondja, hogy már a második születésnapját tölti a Hamász fogságában, idén lett 48 éves. Miran megköszönte az izraelieknek, hogy tüntettek Benjamin Netanjahu miniszterelnök ellen, és arra buzdította őket, hogy továbbra is tegyenek így.