Nem túl baráti gesztusok

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Csütörtök reggeli induló cikkünk arról szól, hogy a jegybanki alapítványok vagyonkezelője úgy adta volna kölcsön 5 évre az alapkezeléssel foglalkozó leányvállalatát, hogy annak a tulajdonjoga átszállt volna a Matolcsy-cégbirodalom címén elérhető, Száraz Istvánhoz köthető magántőkealaphoz. Mindezt Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján.

Szerdán Miskolcon jártunk, ahol szembesültünk azzal, hogy mintha a kormány rájött volna, a lepukkant kórházak mutogatása politikailag nem a legjobb ötlet. Takács államtitkár legalábbis itt már egy felújított kórházat járt körbe a sajtó kíséretében. Menczer és Szijjártó fórumán pedig váratlanul felbukkant Orbán Viktor is, aki többek között arról beszélt, hogy a tiszások úgy vannak benne a nemzetben, mint a balsors a himnuszban. Közben a kormányzati kommunikáció színvonala is tudott szintet ugrani, lefelé természetesen.

Nemrég olvasóinkat kértük meg arra, hogy írják meg, az elmúlt hetek tüntetésein milyen bírságokat kaptak. Kiderült, hogy lényegében mindegy, mit csinál az ember, 84500 forintos bírsággal kezdi, a visszaesők pedig már 104 ezret kapnak, akkor is, ha le sem mentek az úttestre. Ehhez a témához kapcsolódó hír volt, hogy a Momentum feljelentést tett a Szabadság hídon történt rendőri fellépés ügyében, míg a rendőrség közölte, hogy belső vizsgálatot rendeltek el a fellökött tüntetővel kapcsolatban. A tüntetéseket szervező Hadházy Ákos közben szavazást indított, hogy mi történjen a következő alkalommal.

Szerdai történés volt, hogy az MNB közleményben jelezte, „az egyik politikai párt vezetője” ingerülten kérte számon egyik munkatársukat, és hamar kiderült, hogy Magyar Péterről van szó, aki szerint csak azt jelezte, hogy bohócfejjel fog válaszolni a kérdéseikre. Valamint írtunk arról is, hogy

Világ

photo_camera Ifj. Donald Trump J. D. Vance és Donald Trump között Fotó: POOL/Getty Images via AFP

Miután Ukrajna nemet mondott arra, hogy a Krím az oroszoké maradjon, Rubio inkább el se utazott Londonba, így el is maradt a béketárgyalás. Szerdán hosszabban is írtunk arról, hogy az amerikaiak milyen „béketerveket” próbálnak átvinni: a lényeg röviden, hogy Kijevben rossz és még rosszabb lehetőségek közül választhatnának. Közben a lengyel külügyminiszter éles beszédben ment neki Oroszországnak, és a háborúhoz kapcsolódó hír volt szerdán, hogy 48 országból jelentkeztek zsoldosnak Oroszország oldalán harcolni az ukrán háborúban, illetve hogy Ramzan Kadirov 17 éves fia lett a csecsenföldi Biztonsági Tanács titkára.

Trump közben azt üzente Zelenszkijnek, hogy ha annyira akarják a Krímet, akkor miért nem harcoltak érte tizenegy évvel ezelőtt. Az amerikai védelmi minisztériumnál sincs amúgy minden rendben, írtunk arról is, hogy Pete Hegseth miniszter lehet az első, akit kidobnak a második Trump-kormányból, pedig mint kiderült, még sminkszobát is csináltatott a Pentagonban. Az Egyesült Államokkal kapcsolatos hír volt az is, hogy Trump már arról beszélt, kész jelentősen csökkenteni a Kínára kivetett vámokat, vélhetően azzal összefüggésben, hogy ezek a vámok épp jelentős károkat okoznak az amerikai gazdaságnak.

Hír volt még a világból, hogy

Klíma

photo_camera Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A Qubit Kiszáradó síkság című podcastsorozatának második epizódjában az érintettek szemszögéből mutatták bee, hogyan formálja át a klímaváltozás a végeláthatatlan síkságairól és termékeny földjéről ismert Vajdaságot, és miként nehezíti meg az ott tevékenykedő gazdák életét.

Sorozat

photo_camera Fotó: Last of Us/HBO

És írtunk arról is, hogy a Last of Us új évadában eljött a Nagy Fordulat ideje: olyan pillanat ez, mint a Vörös Nász volt a Trónok Harcában.