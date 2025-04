Nemzeti gyásznappá nyilvánította a kormány a most következő szombatot a pápa temetése miatt, de nem rendeltek el korlátozásokat

photo_camera Félárbocra eresztett nemzeti lobogó a Kossuth téren. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Ahogyan azt már korábban jelezték, hivatalosan is nemzeti gyásznappá nyilvánította a kormány április 26-át, Ferenc pápa temetése miatt. Az erről szóló rendelet most jelent meg a Magyar Közlönyben. Ebben többféle korlátozást is bejelenthettek volna, elvileg akár az erre a napra tervezett esküvők megtartását is megtilthatták volna. Vagy lefújhatták volna a koncerteket. De nem tették.

A frissen megjelent rendelet kizárólag a zászlókra vonatkozik: elrendeli, hogy eressszék félárbocra a Kossuth téri lobogót, a középületekre pedig vagy gyászlobogót kell kiakasztani vagy ha van árboc, akkor ezeken is a féárbocra eresztés a megoldás.

Ebben az Orbán-kormány pont úgy jár el, mint Gyurcsányék. Akik II János Pál pápa temetésének napját 2005-ben nyilvánították nemzeti gyásznappá, de ők sem korlátoztak senkit semmiben, csak megkérték a műsorszolgáltatókat, a nyilvános szórakozóhelyek üzemeltetőit és a vendéglátóipari egységeket, hogy „működési körükben biztosítsák a II. János Pál pápa temetése alkalmából (..) kihirdetett nemzeti gyásznap méltóságát. Illetve megkérték az állapolgárokat, hogy “a nemzeti gyásznapon méltó módon tisztelegjenek az elhunyt egyházfő emlékének.”