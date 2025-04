Akad bőven baj a Teslánál Musk politikai ámokfutásán túl is

Januárban Elon Musk azt állította, hogy az idei kulcsfontosságú év lesz a Tesla számára. Ez egyelőre stimmel is, csak nagyon nem úgy, ahogy Musk szerette volna. Kedden tették közzé a Tesla első negyedéves eredményeit, és a számok még az eleve nem túl derűlátó várakozásokhoz képest is rosszabbak lettek: az eladások 20 százalékkal, míg a profit 70 százalékkal esett vissza.

Látványos különbség volt az is, hogy míg 2024 végén, a szintén gyenge negyedév után ment a fogadkozás, hogy 2025 végére ismét növekedési pályára állhat a vállalat, ilyesmi most már nem hangzott el az idei évvel kapcsolatban. Különösen erős ez a fordulat annak fényében, hogy Musk még tavaly októberben is 20-30 százalékos forgalomnövekedést várt erre az évre.

Musk kedden két órán át válaszolt befektetők és elemzők kérdéseire, és a legnagyobb sajtóvisszhangot kiváltó bejelentése az volt, hogy csökkenteni fogja részvételét az amerikai kormány által létrehozott, „költséghatékonyságot” ígérő kormányügynökség, a Doge élén, és a következő hónaptól több időt fog a Teslának szentelni.

Korábban mi is részletesen foglalkoztunk azzal, hogy a Doge révén Musk és emberei hogyan estek neki az amerikai államigazgatásnak, megszerezve rengeteg érzékeny adatot, közben tömeges létszámleépítéseket elindítva. Bár a korábban belengetett, gigantikus spórolásból egyelőre nem sok látszik, az új ciklus első hónapjaiban Musk Donald Trump egyik legbefolyásosabb tanácsadójává vált, miközben a DOGE sokszor jogsértőnek tűnő lépései komoly tiltakozáshullámot indítottak el, ami komoly károkat okozott a Tesla márkájának is: az autógyártó üzleteit és autóit rendszeresen megrongálták, miközben a kormány belföldi terrorizmusként kezdte el kezelni a Teslák elleni támadásokat.

A teljesen elszabadult Musk lépéseit nemcsak az amerikai választók többsége, de befolyásos republikánus politikusok közül többen is ellenkezve figyelték, és a közelmúltban már arról lehetett olvasni, hogy a világ leggazdagabb emberének kormányzati befolyása csökkenőben van. Így a bejelentés, hogy a jövőben csak heti pár napot tervez a Washingtonban tölteni, összefügghet azzal is, hogy érezhetően fogyott körülötte a levegő.

Ennek ellenére Trump a nyilvánosság előtt nem fordult el Musktól, és a Tesla történetének egyik legkellemetlenebb pillanata volt, amikor az elnök a Fehér Ház kertjében amolyan autónepperré változva ajánlotta az amerikaiak figyelmébe az elektromos autógyártó termékeit.

A hírre, hogy Musk több időt fog a Tesla irányításával tölteni, ugyan felfelé lendült el a vállalat részvényeinek közelmúltban eléggé megtépázott árfolyama, de egyáltalán nem biztos, hogy a Tesla kinn van a vízből: a világ legismertebb EV-gyártójának a problémái ugyanis már bőven azelőtt megkezdődtek, hogy Musk kormányzati szerepet vállalt volna, és ezeket a problémák az elmúlt időszakban leginkább csak súlyosbodtak.