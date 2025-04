Navracsics: A kétharmados felhatalmazás nem az önmérséklet irányába mutatott

„Nagy nyomás van a kétharmados többséggel rendelkező párton, de megkockáztatom, most már nem annyira, mert kicsit megszokta a magyar közvélemény. 2010–2014 között viszont óriási elvárás volt azzal kapcsolatban, hogy 2010-zel záruljon le az 1990 óta tartó korszak, amit átmenetiként éltek meg az emberek, 2010-ben jöjjön valami más, új, stabil. Erre szólt a kétharmados felhatalmazás, ami nem az önmérséklet irányába mutatott” – ezt Navracsics Tibor mondta az Indexnek adott interjújában, válaszul arra a kérdésre, hogy képes-e az önmérsékletre egy párt és annak politikusai ekkora hatalom birtokában.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint bár 2006-ban nem voltak magabiztosak, „sokkoló” volt az MSZP-s győzelem.

2009-től „egyértelműen arra kellett ügyelnünk, hogy semmi ne történjen, ami a győzelmi esélyünket ronthatja. (...) 2009–2010-ben ugyanis már az volt a nagy kérdés, hogy a Fidesz hogyan tud úgy kormányozni, hogy nem vezet be lakossági megszorításokat. Mindenki látta, hogy az ország rossz állapotban van, ugyanakkor volt egy arra vonatkozó tervünk, hogy lehetséges úgy kormányozni, hogy annak nem a lakosság issza meg a levét. 2010 után ezt megvalósítottuk”– mondta Navracsics.

Arról is beszélt, hogy szerinte „a Fidesz győzelmeinek mindig segítője volt az ellenzék gyengesége. A másik, amit sokszor hátrányként rónak fel a Fidesznek, de legalább ennyire előny is, hogy ugyan olykor talán túl határozott és túl sarkos a kommunikáció, mindig világosan lehet tudni, hogy mit akar tenni a párt. Világos elképzelések vannak, a választópolgárok pedig díjazzák, ha látják a kínálatban a megvalósítható és az életükre vonatkozó határozott terveket. Ez most is megvan a Fideszben, ahogy a választópolgárok felé szóló pozitív üzenet is.”

A kérdésre, hogy jót tesz-e egy pártnak vagy inkább elkényelmesedik, ha sorozatosan fölényes győzelmet arat, Navracsics azt mondta, „az a veszély természetesen fennáll, de maradjon meg a párton belüli viták témájaként”.

Arra a kérdésre, hogy elfáradt-e tizenöt év kormányzásban, Navracsics azt válaszolta, Varga Mihály távozása után Orbán Viktor és Semjén Zsolt mellett talán már csak ő „igazán veterán kormányzati szereplő”, de „mindig vannak új szereplők, ez kell, hogy biztosítsa a folyamatos megújulást”.