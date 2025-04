Veszélyben a Római-parti árvízvédelem: uniós milliárdok úszhatnak el Lázár minisztériumának késlekedése miatt

Hétfőn lejár az utolsó határidő, hogy a fővárosi önkormányzat lehívja a Római-part és Észak-Pest árvízvédelmi fejlesztéseire szánt uniós forrásokat, több mint 32 milliárd forintot - írja a Népszava.

A támogatási kérelem időben beérkezett, azonban az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) még nem írta alá a kötelező konzorciumi szerződést, amely nélkül a pénz nem hívható le. A beruházási törvény értelmében ugyanis minden állami közreműködéssel, illetve uniós forrásból megvalósuló projektbe be kell vonni konzorciumi partnerként Lázár János minisztériumát, még akkor is - mint jelen esetben -, ha az ÉKM egy fillérrel sem támogatja a beruházást. Mindkét árvízvédelmi projekt megvalósítását 100 százalékban támogatja az Európai Unió.

A beruházás, amely a Nánási-Királyok útja vonalában húzódó védmű megépítését is magában foglalja, csaknem 100 ezer ember árvízi védelmét szolgálná. A projekt évek óta húzódik, már a tervek is elkészültek, a kivitelezésre közbeszerzés indult. A főváros szerint ha a pénz elveszik, az Európai Unió visszakérheti a már elköltött 9,3 milliárd forintot is.

Amennyiben minden így marad, és kicsúsznak a határidőből, a projektekre kapott összeg vagy elveszik Magyarország számára, vagy esetleg másra költhetik el. Jelentkező már van, írja a Népszava: Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára „izgatottan várja” a végkifejletet, mondván, a pénznek másutt is jó helye lenne, a Homokhátság vízmegtartási problémáinak rendezésére már „bekészített projektek” állnak sorba.

A fővárosi önkormányzatnak belátható időn belül nem lesz pénze arra, hogy saját erőből megépítse ezeket a védműveket – mondta Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, aki szerint a projektek folytatása nélkül az unió a korábbi 9,3 milliárd forint értékű támogatás visszafizetését is kérheti, ezt a pénzügyi terhet pedig szerinte az Orbán-kormány minden bizonnyal megpróbálná a fővárosra hárítani. A főigazgató nem igazán érti a késlekedés okát, hiszen ezt a forrást nevesítve a fővárosi árvízvédelemre különítették el.

photo_camera A Római-part tavaly szeptemberben, az árvíz idején. Fotó: Bankó Gábor/444

A Római-parti védmű megépítésére idén kiírt kivitelezői tender sem zárult még le, így egyelőre az sem biztos, hogy a végén lesz-e olyan ajánlat, ami beleférne a 28,3 milliárd forintos keretbe.

Ha mégis zöld utat kapna a projekt, még akkor is legalább négy év, mire elkészül a Római-parti gát.

A lap a üggyel kapcsolatban kereste az Építési és Közlekedési Minisztériumot, ám egyelőre nem kaptak választ.